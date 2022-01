Varovné znaky vysokého cholesterolu: Toto si všímajte na prstoch a nechtoch na nohách

Vaše prsty a nechty na nohách vás môžu varovať pred ochorením, ktoré možno považovať za tichého zabijaka. Prejavujú sa na nich príznaky spojené s vysokým cholesterolom. Aj keď tieto symptómy môžu súvisieť so zmenou stravy alebo nedostatkom vápnika, je lepšie ich preventívne konzultovať s lekárom.

Ak si však všimnete, že vaše nechty na nohách sú krehké alebo pomaly rastú bez akýchkoľvek iných zmien životného štýlu, na vine môže byť cholesterol. Ten sa nachádza v krvi a hromadí sa v tepnách pri nesprávnej strave, nedostatku pohybu, fajčení a alkohole. Nadbytok cholesterolu upcháva krvné cievy.

Niekedy ľudia ani netušia, že majú tento stav, kým sa u nich nevyvinú vážne komplikácie, ako je srdcový infarkt alebo mozgová príhoda. Je to skrytý rizikový faktor, čo znamená, že na to často prídeme, až keď už je príliš neskoro.

Vysoké hladiny cholesterolu môžu spôsobiť periférne cievne ochorenie (PVD), kedy tukové usadeniny blokujú tepny. Práve toto ochorenie môže spôsobiť príznaky na nechtoch na nohách, pretože prietok krvi do chodidiel je obmedzený.

Kŕče v chodidlách a nohách, znecitlivenie alebo zmena farby pokožky môžu tiež signalizovať, že niečo nie je v poriadku. To všetko sú príznaky ochorenia periférnych ciev, kedy sa cievy zúžia, stvrdnú alebo upchajú – to obmedzuje prietok krvi do končatín, najčastejšie nôh a chodidiel.

Môže to tiež spôsobiť znížený rast chlpov na nohách, červenomodrú alebo bledú pokožku, rany alebo vredy na nohách a chodidlách, ktoré sa nehoja, hrubé nepriehľadné nechty na nohách alebo necitlivé nohy alebo pocit ťažkých nôh.

V pokročilejších štádiách sa u ľudí môže vyvinúť kritická ischémia končatín. Závažné zablokovanie prietoku krvi do dolných končatín má za následok silné bolesti chodidiel a prstov, dokonca aj keď sedíte a nič nerobíte.

Zvýšené hladiny cholesterolu spôsobuje: