Pozor na tieto e-maily: Podvodníci sa tvária ako známa spoločnosť

Je možné, že ste sa už aj vy stretli s rôznymi e-mailovými podvodmi, kedy vám prichádzajúce e-maily tváriace sa, že sú od nejakej známej spoločnosti či organizácie a vyžadujú od vás vaše údaje. V našich končinách v poslednej dobe bol známy podvod, kde sa útočníci tvárili, že posielajú e-mail od Slovenskej pošty. Teraz je tu ale ďalší podobný podvod, pred ktorým by ste sa mali mať na pozore.

Objavil sa ešte v priebehu minulého roka a je známy ako „refund scam“, teda podvod, ktorý chce pod zámienkou vrátenia peňazí od vás získať citlivé osobné informácie a prihlasovacie údaje. E-mail sa konkrétne tvári, že je od spoločnosti Norton (čo je známa firma poskytujúca antivírusové riešenia a ďalšie služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti) a uvádza, že vám bolo automaticky obnovené predplatné na niektorú z Norton služieb. Zvykne uvádzať niektoré z nasledujúcich služieb:

Norton Total Protection

Norton Total All Round Security

Norton 360

Norton 360 Auto Edition

Norton PC Life

Norton Family All Device

Norton LifeLock

Následne môže e-mail nabudzovať dojem, že máte nárok na vrátanie peňazí, ak predplatné zrušíte, ale vyžaduje od vás citlivé údaje. Je to už dobre známa metóda vyťahovania informácií z obetí týchto podvodov, no tu je zaujímavosťou to, že niektoré z týchto služieb ani neexistujú. Spoločnosť Norton, samozrejme, takéto e-maily nerozposiela a ide o podvodníkov, čo zistili experti z organizácie Snopes aj tak, že sa pokúšali kontaktovať uvedené telefónne čísla. Tie však nemali so spoločnosťou Norton nič spoločné.

Ako sa teda zachovať, ak sa stanete terčom takéhoto útoku? Ak nevyužívate Notton produkty a takýto e-mail dostanete, neklikajte v ňom na nič a ani naň neodpovedajte. Ideálne ho rovno zmažte. Ak produkty a služby spoločnosti Norton využívate, presvedčte sa, že e-mail správne uvádza váš produkt a naozaj je od spoločnosti Norton. Ak máte pochybnosti a nie ste si istí, radšej spoločnosť priamo kontaktujte, či vám podobnú správu poslala. Ak nie, e-mail rovno vymažte. Spoločnosť Norton uvádza, že na oficiálnu komunikáciu využíva nasledujúce adresy: