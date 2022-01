Počítač vyrátal dátum zániku civilizácie. Plány do budúcna radšej prehodnoťte!

Vedci z Massachusettského technologického inštitútu ešte v sedemdesiatych rokoch využili počítač na vypočítanie začiatku pádu civilizácie. Pomohli im pri tom údaje zahŕňajúce viacero faktorov, vrátane populácie, prírodných zdrojov a využitia energií.

Vďaka počítaču sa nám teda pred piatimi desiatkami rokov podarilo zistiť, že ľudstvo zažije úpadok v polovici 21. storočia – začať by sa mal konkrétne v roku 2040. V tomto roku by naša rasa mala dosiahnuť „vrchol rastu“, ktorý vyústi do priemyselného kolapsu.

Výsledky tohto výpočtu zverejnila medzinárodná organizácia Rímsky klub, ktorá združuje desiatky celosvetovo uznávaných vedcov a spoločenských aktivistov. V čase jeho vykonania sa nenašiel nik, kto by bral výskum vážne.

Nádej ešte nezomrela

V roku 2009 bol na stránkach American Scientist publikovaný odlišný výskum s rovnakým zameraním. Vychádzal pritom z pôvodného počítačového modelu. Všetkých prekvapilo, že potvrdil to, čo vedci tvrdili v sedemdesiatych rokoch. Novší výskum o svojich výsledkoch tvrdil, že „sú takmer totožné aj o 35 rokov neskôr, v roku 2008“.

„Je dôležité poznamenať, že jeho predpoklady neboli vyvrátené, a niektoré z nich sa dokonca zdajú byť pravdepodobné. Nevieme o žiadnom ekonómami vypracovanom modele, ktorý by bol taký presný v takom širokom časovom rozpätí,“ uvádza American Scientist.

Najstarší model sa v roku 2021 rozhodla znovu preveriť aj dánska vedkyňa Gaya Herringtonová. „Ako vedkyňa som považovala za zaujímavé preveriť desiatky rokov starý model pomocou empirických metód,“ povedala Herringtonová pre denník The Guardian.

Herringtonovej nález je rovnako pesimistický ako dva predošlé. Vedkyňa súhlasí so scenárom z roku 1972, podľa ktorého ešte v tomto desaťročí dôjde k zastaveniu ekonomického rastu a následnému kolapsu okolo roku 2040.

Podľa Herringtonovej ale zatiaľ netreba hádzať flintu do žita – ľudstvo má totiž stále čas zmeniť stratégiu ekonomického vývoja. „Podstatným bodom mojej štúdie je, že stále máme možnosť zvoliť si scenár, ktorý nekončí kolapsom,“ tvrdí pre The Guardian.

„Aktualizovanie modelu nám vďaka inováciám a pokrokom zo strany vlád a civilnej spoločnosti poskytne odlišný pohľad na prekážky a príležitosti, ktoré sa nám naskytajú pri tvorení udržateľnejšieho sveta,“ dodáva Herringtonová.