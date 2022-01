Život po mŕtvici: Takto dokážu pacientky znížiť riziko ďalšej príhody

Výskum zistil, že pozitívne myslenie je spojené s nižším krvným tlakom u ľudí, ktorí prežili mŕtvicu. Ľudia, ktorí veria, že sa dokážu ochrániť pred ďalšou mozgovou príhodou, dokážu lepšie kontrolovať svoj krvný tlak. Toto spojenie je obzvlášť silné u žien.

Kontrola krvného tlaku je jedným z kľúčových faktorov k zníženiu rizika mŕtvice. Hoci sa dá dosiahnuť zmenami životného štýlu alebo liekmi, pre mnohých ľudí je ťažké udržať krvný tlak pod kontrolou.

Krvný tlak nie je jediným faktorom, ktorý môže ovplyvniť pozitívne myslenie. Optimistický prístup zlepšuje výsledky aj u ľudí so srdcovými chorobami.

Súvisiaci článok: Medzi depresiou a mozgovou porážkou existuje spojenie

Podobným spôsobom môže pozitívnejší prístup k starnutiu chrániť ľudí pred Alzheimerovou chorobou a tí, ktorí veria, že dokážu kontrolovať svoju váhu, jedia zdravšie.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Journal of the American Heart Association zahŕňala 552 pacientov s mŕtvicou, ktorí boli liečení v štyroch nemocniciach v New Yorku. Každý z nich dostal otázku, či súhlasí s týmto tvrdením: „Môžem sa chrániť pred mozgovou príhodou."

O rok neskôr výsledky ukázali, že ženy, ktoré verili, že dokážu znížiť krvný tlak, mali pravdu. Ich hodnoty boli v priemere o 5,6 mm/Hg nižšie ako u tých, ktorí neverili, že môžu znížiť svoj krvný tlak. Nález nebol štatisticky významný u mužov.

Autori štúdie píšu, že existujú viaceré mechanizmy, ktoré by mohli vysvetliť, prečo dokáže pozitívne myslenie reálne zlepšiť zdravotné výsledky: