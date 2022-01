Rabín: Poznatky o holokauste by mali byť súčasťou osnov v školách v celej Európe

Účastníci medzinárodného sympózia venovaného tragédii v rokline Babyn jar, ktoré sa koná v Kyjeve pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, vyzvali na prijatie legislatívy o zaradení témy holokaustu do učebných osnov škôl na celom európskom kontinente. Informoval o tom v utorok spravodajský web The Times of Israel.

Na sympóziu sa zúčastňuje približne 100 ministrov, poslancov, senátorov a veľvyslancov z celej Európy, ktorí v utorok navštívili roklinu Babyn Jar neďaleko Kyjeva, kde sa koncom septembra 1941 odohrala jedna z najväčších masových vrážd židovského obyvateľstva v histórii holokaustu. Podľa vtedajších nemeckých záznamov bolo v priebehu 29. a 30. septembra 1941 zastrelených 33.771 ľudí, vrátane detí, žien a starcov.

Požiadavku na zaradenie učiva o holokauste do školských osnov predniesol prezident Európskej židovskej asociácie (EJA), rabín Menachem Margolin. Vysvetlil ju tým, že masaker v rokline Babyn Jar „nemôže byť len prednáškou z histórie“, lebo „to je niečo, čo je aktuálne aj dnes“.

„Táto nenávisť, žiaľ, nielenže existuje, ale stále narastá,“ upozornil Margolin.

"Jedinou zárukou, že sa takéto hrôzy nezopakujú, je pamäť. A Ukrajinci cítia solidaritu s miliónmi ľudí dobrej vôle na celom svete, ktorých spája odhodlanie chrániť ľudstvo pred ničivými následkami mizantropie, rasizmu a xenofóbie,“ uviedol vo svojom prejave predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.

Okupácia Kyjeva nacistami trvala viac ako 100 týždňov. Počas nich v Babom Jare zavraždili nacisti ďalších odhadom viac ako 100.000 ľudí, medzi ktorými boli židia, Rómovia, Ukrajinci a Rusi.

Po skončení druhej svetovej vojny miesto masakry upadlo do zabudnutia, stalinská politická propaganda totiž nechcela upozorňovať na utrpenie židovského obyvateľstva.

Oficiálny pamätník na Babom Jare vybudovali až v roku 1976, no bol všeobecne venovaný sovietskym občanom či vojakom Červenej armády. Pamätník Menora pripomínajúci zavraždenie židov vybudovali až v roku 1991 v parku Babyn jar neďaleko jedenej zo staníc kyjevského metra.

Účastníci sympózia v Kyjeve v rámci panelových diskusií hovorili o boji proti antisemitizmu, vypočuli si svedectvá ľudí, ktorí prežili holokaust, videli podrobnú prezentáciu o masakre v Babom Jare a vytvorili medziparlamentné pracovné skupiny na riešenie problémov súvisiacich s antisemitizmom, ako aj jeho novým prejavom, ktorým je snaha o „delegitimizáciu štátu Izrael“, uvádza sa vo vyhlásení organizátorov podujatia.