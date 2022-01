Biden by zvážil osobné sankcie voči Putinovi, ak nariadi útok na Ukrajinu

Biden zároveň uistil, že nemá v úmysle vyslať amerických vojakov alebo sily NATO na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.

Prípadná ruská invázia na Ukrajinu by mala podľa slov šéfa Bieleho domu „enormné následky pre celý svet“. Na otázku, či by v prípade vpádu Ruska na Ukrajinu pripadali do úvahy i sankcie namierené konkrétne na Putina, odpovedal: „Áno, zvažoval by som to.“

Spojené štáty v pondelok oznámili, že uvádzajú 8500 vojakov do stavu „zvýšenej pohotovosti“ v dôsledku vývoja súvisiaceho s Ukrajinou. Tento krok Bidenovi odporučil minister obrany Lloyd Austin, aby tak boli vojaci pripravení na potenciálne nasadenie v Európe. Rozhodol sa tak v dôsledku náznakov, že Moskva nepristúpi k deeskalácii napätia s Ukrajinou, uviedol hovorca ministerstva obrany USA John Kirby. Podľa Bidena nejde zo strany USA o „provokáciu“, ale o uistenie spojencov o americkej podpore.

Napätie medzi Ruskom a krajinami západného bloku v posledných týždňoch vzrástlo v súvislosti s presunmi ruských jednotiek k hraniciam Ukrajiny. Moskva však akékoľvek tvrdenia o plánovaní invázie na Ukrajinu odmieta.