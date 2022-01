Video: Právnička chcela osláviť sviatok skokom do ľadovej vody, z rieky sa však nevynorila

40-ročná právnička Anna Uškova z Ruska chcela osláviť sviatok Troch kráľov skokom do zamrznutej rieky Oredež neďaleko Petrohradu. Rodina preto vysekala dieru do ľadu, do ktorej Uškova skočila nohami napred.

Oslavy na rieke sa zúčastnil aj Uškovej 50-ročný manžel Juri a dve deti, ktoré okamžite začali kričať po tom, ako sa ich mama nevynorila späť na breh. Juri jej skočil na pomoc, no v rieke ju už nenašiel. Podľa miestnych médií je pravdepodobné, že ženu uniesol silný prúd.

Tradícia skoku do ľadovej vody na Troch kráľov v Rusku nie je nová, a dodržujú ju tisíce veriacich. Tí sú presvedčení o tom, že voda je v tento deň požehnaná a tomu, kto sa do nej ponorí, prinesie mimoriadne ozdravujúce účinky.

V čase, keď Uškova skočila do rieky, bolo v Petrohrade asi mínus 5 stupňov Celzia. Oblečené mala čierne jednodielne plavky a pred skokom do rieky sa prežehnala a zapchala si nos.

Záchranári sa spolu s dobrovoľníkmi už niekoľko dní pokúšajú nájsť telo nezvestnej ženy. Odborníci pritom kritizujú postup rodiny, ktorá si pre potápanie zvolila nekvalitne osvetlené miesto, ku ktorému sa záchranári nedokázali rýchlo dostať.

Podľa veliteľa záchranárov je Oredež jedna z najnebezpečnejších riek v Leningradskej oblasti a rok čo rok sa v nej utopia desiatky ľudí.