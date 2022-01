Video: Biden adresoval novinárovi vulgárnu poznámku, neskôr sa mu ospravedlnil

Spravodajca Fox News Peter Doocy sa stal terčom vulgarizmu priamo v Bielom dome. Nadávka z úst amerického prezidenta zaznela vo chvíli, keď reportéri vykrikovali otázky po zasadnutí rady pre hospodársku súťaž. Peter Doocy sa Bidena spýtal, či nebude inflácia pred voľbami politickou príťažou. Šéf Bieleho domu na to potichu a sarkasticky poznamenal, že novinár je „hlúpy sukin syn“ (stupid son of a bitch). Inkriminovaný moment zachytilo viacero televíznych staníc, ktoré dianie v Bielom dome prenášali naživo. Či Biden vedel, že mikrofón na stole pred ním je stále zapnutý, jasné nie je.

Doocy neskôr vo vysielaní Fox News uviedol, že on sám prezidenta nepočul. Doplnil však, že zhruba hodinu po incidente mu Biden zatelefonoval a povedal mu, že nešlo „o nič osobné, kamoš“ (It's nothing personal, pal). Na otázku, či sa mu Biden ospravedlnil, Doocy povedal, že prezident „vyčistil vzduch“.

„Povedal som mu (Bidenovi), že sa budem vždy snažiť spýtať sa niečo iné, ako sa pýtajú všetci ostatní (novinári). A on na to povedal, že musím. Je to citát od prezidenta, takže v tom budem pokračovať,“ uviedol Doocy.

Fox News je americká konzervatívna televízna spravodajská stanica, ktorá je všeobecne viac naklonená republikánom než demokratom. Niektorí moderátori tejto televízie boli po vypuknutí koronavírusovej pandémie terčom kritiky za bagatelizovanie následkov covidu. Kritici ju počas predchádzajúcej americkej administratívy označovali za „hlásnu trúbu“ Donalda Trumpa. Sám Trump viackrát vyhlásil, že rád pozerá rannú šou Fox & Friends. V roku 2019 však vyhlásil, že je s vysielaním Fox News nespokojný. Neskôr začal preferovať krajne pravicovú stanicu One America News Network (OANN).