Korčok: Slovensko vo štvrtok predstaví svoj národný vstup do CoFoE

"Občianska Európa - Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy". To je názov online podujatia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok (27. januára) a za ktorým stojí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Pre TASR to v rámci pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli potvrdil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok.

Za prípravou online podujatia venovanému Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) stojí aj občianske združenie EuroPolicy. Pomocnú ruku podala aj Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a portál Euractiv.sk.

Podujatie úvodným prejavom otvorí minister Ivan Korčok. Ten spresnil, že na tejto akcii vystúpi aj podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová a koordinátor Európskeho parlamentu pre CoFoE Guy Verhofstadt.

„Bude to streamované a považujem za dôležité, aby sme naozaj už teraz vstupovali do debaty po tom, ako sme počúvali (názory) občanov o tom, aký by mal byť príspevok Slovenska ku Konferencii o budúcnosti Európy,“ vysvetlil Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie spresnil, že podujatie treba vnímať ako súčasť „nášho domáceho úsilia“, ktoré ukončí národnú etapu súvisiacu s CoFoE, lebo „nadišiel čas vstúpiť“ do celoeurópskej debaty.

MZVEZ SR minulý rok koncom augusta v rámci CoFoE pripravilo sériu podujatí po slovenských regiónoch s názvom Roadshow 2021. Išlo o otvorené diskusie s občanmi v 25 slovenských mestách zamerané na budúcnosť EÚ.

Konferencia o budúcnosti Európy by sa mala skončiť v máji tohto roka, počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, aby následne Európska komisia - ešte počas výkonu svojho súčasného mandátu - mala dostatok času pretaviť odporúčania občanov do konkrétnych legislatívnych a reformných návrhov.