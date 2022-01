Video: Golfistov prekvapil vytrvalý krab. Takto sa im pomstil za posmech

Obrovský krab sa nečakane pripojil ku golfistom na Vianočnom ostrove v Austrálii a odišiel s časťou ich vybavenia po tom, ako klepetom rozlomil golfovú palicu. Na záberoch z ihriska je vidieť, ako sa obrovský krab držal golfových palíc. Autor videa Paul Buhner uviedol, že ide o kraba palmového, ktorý je najväčším suchozemským článkonožcom.

Golfisti prosili kraba, aby 'bol milý', no ten bol neoblomne presvedčený, že je novým majiteľom tašky a jej obsahu. Keď sa mu snažili jednu z palíc zobrať, zistili, že krab ju veľmi jednoducho prelomil. "Vieš čo, len mu to nechaj, kamarát. On vyhral - porazil nás," uviedol Buhner svojmu kamarátovi Alovi.

Buhner uviedol, že video nakrútil v októbri 2020 a bol prekvapený, keď sa po rokoch znovu objavilo na sociálnych sieťach po tom, čo jeho syn poslal klip priateľovi.