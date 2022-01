Video: Porucha lanovky spôsobila katastrofu. Záchranári vyslobodili 100 lyžiarov

V lyžiarskom stredisku Bears Town v juhokórejskom Pchočchone došlo k poruche sedačkovej lanovky, následkom čoho viac ako minútu nebezpečne rýchlo cúvala. Viacerí lyžiari boli nútení vyskakovať zo sedadiel, zatiaľ čo sa lanovka rútila smerom dole. Lyžiari na zemi sa pokúšali upozorniť ľudí na lanovke, aby sa otočili a skákali.

Niektorí, ktorí skočili, ale nedokázali hneď utiecť zo svahu. Zostali preto ležať na zemi, aby ich sedačky nezachytili. Videá z incidentu zaplavili sociálne siete.

Jedno 7-ročné dieťa bolo prevezené do nemocnice s ľahkými zraneniami spôsobenými skokom z lanovky. Rezort uviedol, že nemá žiadne ďalšie správy o vážnych zraneniach. Po zastavení lanovky záchranné zložky skonštatovali, že ďalšie uvedenie do prevádzky by bolo rizikové. Záchranári preto evakuovali asi 100 lyžiarov, ktorí zostali visieť na lanovke.

Zatiaľ nie je jasné, čo nehodu spôsobilo a incident ďalej vyšetrujú miestne úrady a polícia. Rezort zhromažďuje informácie o prípadných zraneniach a škodách a lyžiarom vracia peniaze za skipasy.