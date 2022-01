Vlčan: Aj na Slovensku bude treba reagovať na rast cien potravín

Uviedol to v pondelok na brífingu šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Agrominister si podľa svojich slov vie predstaviť, že na vybrané základné potraviny by platila znížená DPH počas dohodnutého obdobia.

„Myslím si, že budeme musieť aj na Slovensku na túto situáciu zareagovať, hlavne po tom, ako na ňu reagujú vlády v susedných štátoch. My spracovávame na sekcii obchodu a potravinárstva MPRV analýzu, ktorú dáme k dispozícii nielen členom vlády, ale aj poslancom Národnej rady SR. Analýza nám ukáže, ktorých potravín by sa dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) malo týkať,“ spresnil Vlčan.

„Je, samozrejme, vždy problém, aby sme pokles DPH dostali do poklesu konečných cien pre spotrebiteľov. My vieme nastaviť kontrolné mechanizmy aj v obchodných reťazcoch, aj u agropotravinárov, aby sme toto odsledovali,“ poznamenal.

Spomaliť rast cien potravín podľa neho nie je jednoduché, preto aj v minulosti sa nie vždy zníženie DPH v rovnakom meradle odrazilo v znížení cien potravín. „Na druhej strane si myslím, že by sme mali takéto dočasné opatrenie zvážiť s ohľadom na to, že tlak na rast cien potravín je enormný. Súvisí to s enormným zvýšením cien energie a žiadne iné položky, ktoré vchádzajú do tvorby cien potravín, sa neznižujú. Takže jedna z možností je aj zníženie DPH,“ dodal agrominister.