Video: Muž chcel ochrániť svojich psov, holými rukami vyhnal z domu medveďa

Slovensko je okrem malebnej prírody a krásnych žien známe aj tým, že sa tu vyskytuje množstvo medveďov. O hnedých chlpáčov ale nie je núdza ani v Spojených štátoch, kde v štáte Florida došlo k „prepadnutiu“ domácnosti, ktoré mal na svedomí práve medveď.

Video z tejto udalosti bolo zverejnené na YouTube a zobrazuje verandu domu, kde sa práve pohybuje starší muž v zelenom tričku so svojimi dvoma psami.

Záber preruší vpád medveďa, ktorý vojde prednými dverami, a vyzerá to tak, že sa chce dostať k jednému zo psov. To sa mu však nepodarí, pretože muž rýchlo zareaguje a sám sa vrhne do cesty predátorovi.

Američanovi sa nakoniec podarilo vyštvať medveďa z domu. Aby sa poistil, otvorené dvere zahatal lavičkou. Medveď sa tak do domu nevrátil.

Floridská Ochrana rýb a divých zvierat (FWC) potvrdila, že počas incidentu nedošlo k poraneniu psov. „Biológovia z FWC a policajti okamžite reagovali na udalosť a v súčasnosti sa snažia vystopovať medveďa,“ uviedla organizácia v stanovisku s tým, že ďalej by malo nasledovať uspanie medveďa, ktorý predstavuje hrozbu pre spoločnosť.