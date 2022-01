Assange sa voči vydaniu do USA môže odvolať na najvyššom súde

Právo na odvolanie potvrdil Assangeovi londýnsky vyšší súd. Zakladateľ WikiLeaks sa tak na najvyššom súde môže odvolať voči rozhodnutiu o extradícii do USA, kde mu hrozí proces v prípade špionáže v súvislosti so zverejnením dôverných dokumentov.

Pred viac než rokom sudca okresného súdu v Londýne zamietol žiadosť USA o jeho vydanie s odôvodnením, že Assange by pravdepodobne spáchal samovraždu, ak by bol držaný v tvrdých podmienkach v americkom väzení. Tamojšie úrady sa neskôr zaručili, že zakladateľ WikiLeaks nebude čeliť krutému zaobchádzaniu, o ktorom jeho právnici tvrdili, že by mohlo ohroziť jeho fyzické i duševné zdravie, píše AP.

Vyšší súd minulý mesiac zrušil rozhodnutie okresného súdu s tým, že sľuby poskytnuté USA boli dostatočné na to, aby zaručili, že sa s Assangeom bude zaobchádzať humánne. Assange sa teraz proti tomuto rozsudku bude môcť odvolať až na britský najvyšší súd.

Americké úrady obviňujú Assangea zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010 - 2011. V prípade uznania za vinného v USA by mu hrozilo až 175 rokov za mrežami.