Írsky minister: Ruské vojenské cvičenia pri našom pobreží "nie sú vítané"

Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v pondelok vyhlásil, že Rusko plánuje usporiadať taktické vojenské cvičenia pri pobreží jeho krajiny, ale tento krok nie je vítaný vzhľadom na zvýšené napätie a neistotu, či chce Moskva podniknúť inváziu na Ukrajinu. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.

„Nemáme právomoc zabrániť tomu, aby sa to stalo, ale určite som jasne ruskému veľvyslancovi v Írsku povedal, že to nie je vítané,“ uviedol Coveney, keď pricestoval do Bruselu na rozhovory so svojimi kolegami z EÚ, ktoré budú zamerané na Rusko a Ukrajinu.

„Toto nie je vhodný čas na zvyšovanie vojenskej aktivity a napätia - vzhľadom na to, čo sa deje s Ukrajinou a na Ukrajine,“ dodal írsky minister.

Uznal, že Rusko môže uskutočniť taktické cvičenia v medzinárodných vodách, „ale fakt, že si pre cvičenia vybralo lokalitu na západných hraniciach, ak chcete, tak na hraniciach Európskej únie, pri írskom pobreží, nie je z nášho pohľadu práve teraz jednoducho vítaná vec a je neželaná, predovšetkým v nasledujúcich týždňoch“.

Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok stretávajú s cieľom znovu ukázať odhodlanie a jednotu v otázke Ukrajiny. Vládne totiž silná neistota ohľadne toho, či má ruský prezident Vladimir Putin v úmysle zaútočiť na Ukrajinu.

„Všetci členovia Európskej únie sú jednotní. Prejavujeme bezprecedentnú jednotu voči situácii na Ukrajine a intenzívne sa koordinujeme so Spojenými štátmi,“ povedal novinárom v Bruseli šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.

Počas dňa sa k rokovaniam ministrov virtuálne pripojí aj šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Ministri znovu v mene Európy odsúdia zhromažďovanie ruských vojakov pri Ukrajine, kde sa nachádza okolo 100.000 týchto vojakov, tanky, delostrelectvo a ťažké zbrane, píše AP.

Ministri zároveň znovu vyzvú na dialóg, predovšetkým prostredníctvom Normandského formátu, ktorý pomohol zmierniť nepriateľské akcie aj v roku 2015 - rok po tom, čo Putin nariadil anektovanie ukrajinského Krymského polostrova. Ministri budú varovať, že ak sa Putin opäť pohne na Ukrajinu, Rusko bude čeliť „masívnym následkom a zaplatí vysokú cenu“. Táto cena by mala finančnú a politickú povahu. EÚ tvrdí, že je pripravená uvaliť na Rusko prísne sankcie do niekoľkých dní od útoku.