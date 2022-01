Premiér považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku

Heger vyzdvihol obec Fričovce v okrese Prešov, ktorá sa zapojila do viacerých výziev. Úspešná bola aj pri žiadaní dotácie z eurofondov na výstavbu vodovodu. Pokryť má dodávku vody približne pre 240 Rómov a okolo 700 ďalších obyvateľov. Pripomenul, že v súčasnosti žije približne 27 percent osôb z marginalizovaných rómskych komunít vo svojich príbytkoch bez tečúcej vody. „Náš cieľ je stlačiť to do roku 2030 na sedem percent,“ uviedol s tým, že následne chcú tento problém úplne odstrániť.

Podľa jeho slov budú postupne vyhlasované ďalšie výzvy či už v rámci súčasného i budúceho programovacieho obdobia, ale aj v rámci plánu obnovy. „Máme enormné peniaze, či už z Európskej únie, ktoré ešte neboli vyčerpané, ale taktiež máme pripravené peniaze na budovanie infraštruktúry, ktorou chceme investovať do vzdelávania,“ skonštatoval.

Za dobrý príklad označil projekt občianskeho združenia Cesta von s názvom Omama vo Veľkej Lomnici, ktorý vznikol s cieľom pomoci rómskym deťom. Omamy sú ženy, ktoré pochádzajú priamo z vylúčených komunít, chodia do rodín a pomáhajú rodičom a deťom s výchovou. „Tento projekt jasne hovorí o tom, že ak investujeme do týchto detí od ich raného veku, tak sa bezproblémovo vedia zaradiť do vzdelávacieho systému a vedia dosahovať porovnateľné výsledky,“ vysvetlil premiér.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero pripomenul, že aktuálne je otvorených osem výziev v celkovom objeme viac ako 50 miliónov eur, v rámci ktorých môžu žiadať obce o finančné zdroje na podporu dobudovania inžinierskych sietí alebo na programy vzdelávania v ranom detstve pre deti z rómskych komunít do troch rokov. „Som presvedčený o tom, že na spoločných rokovaniach, ktoré aktuálne prebiehajú k Partnerskej dohode, sa nám podarí zabezpečiť úspešný výsledok, ktorý bude viesť k skvalitneniu života obyvateľov v rómskych komunitách a výrazne sa zlepšia ich životné podmienky,“ doplnil.

Premiér, splnomocnenec vlády a slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽANO) sa v piatok stretli aj so starostami z regiónu v Spišskej Teplici. Navštívili tiež základnú školu vo Veľkej Lomnici, kde sa deti vzdelávajú v dvojzmennej prevádzke. Podľa Hera môže mať takáto prevádzka negatívny vplyv na výkony, dochádzku i kvalitu vyučovacieho procesu. „Mojou ambíciou, ako aj ambíciou vlády SR, je ukončiť viaczmenné prevádzky na školách,“ uviedol.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity informoval, že v Pláne obnovy a odolnosti SR sú naplánované dostatočné finančné prostriedky na to, aby sa tento problém podarilo odstrániť.