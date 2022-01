Budaj potvrdil odhodlanie Slovenska zmierňovať vplyvy klimatickej krízy

Stalo sa tak počas spoločného pracovného obeda ministrov životného prostredia a energetiky EÚ, na ktorom sa zúčastnili aj eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a tiež podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans. Uviedol to v piatok pre TASR odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) Slovenskej republiky.

Podujatie pripravilo na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia Francúzsko, ktoré v januári prevzalo od Slovinska predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Minister Budaj informoval Timmermansa o zriadení slovenskej Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a ambíciách Slovenska dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Odbor komunikácie MŽP uvádza, že nevyhnutná v tomto smere je dekarbonizácia energetiky a priemyslu, ktorému pomôže aj Modernizačný fond. Firmám umožní už onedlho čerpať stovky miliónov eur na modernizáciu a ekologizáciu. V rámci Modernizačného fondu je najvýznamnejšou oblasťou pre Slovensko energetika, hute a teplárenstvo.

Podľa Budaja práve teplárenstvo má výrazný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov. „Z pohľadu Slovenska je kľúčová výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie a neodkladné vylúčenie využívania fosílnych palív zo systémov diaľkového vykurovania,“ zdôraznil minister.

Za prítomnosti eurokomisára Sinkevičiusa minister Budaj predstavil najnovšie opatrenia v oblasti ochrany lesa, ktoré umožnia zlepšiť kvalitu ovzdušia. Informoval o legislatívnych zmenách, ktoré Slovensko pomôžu spraviť zdravšou a zelenšou krajinou.

Odbor komunikácie MŽP uvádza, že Slovensko má dlhodobo problém predovšetkým v oblasti prekračovania limitných hodnôt prachových častíc PM10 v ovzduší, v dôsledku čoho EK rozhodla o podaní žaloby na Súdny dvor EÚ.

MŽP informovalo, že pripravilo nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý posunie Slovensko o desaťročia dopredu. „Ide doslova o revolučný zákon, a to hneď z viacerých dôvodov. Nová legislatíva prinesie väčšie právomoci obciam pri kontrole malých zdrojov znečisťovania, zavedenie možnosti využitia kompenzačných opatrení, zavedenie priestupkov za spaľovanie odpadov v domácich kotloch či krboch,“ píše odbor komunikácie MŽP.

„MŽP tiež pracuje na historicky prvom zákone o klíme, ktorý Slovensku pomôže výrazne znížiť emisie, spôsobujúce globálne otepľovanie. Vyznačí aj cesty, ako to dosiahnuť do roku 2050. Klimatický zákon má doviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality a previesť ho obdobím súčasnej zmeny klímy. MŽP chce v klimatickom zákone vytvoriť čosi ako cestovnú mapu, vďaka ktorej sa Slovensko zmení zo zaostávajúceho, postindustriálneho kúta Európy na prosperujúci štát so zdravým životným prostredím,“ dodal odbor komunikácie MŽP.