Piper Laurie, známa z filmu Carrie, či zo seriálu Twin Peaks, slávi 90. narodeniny

Piper Laurie je jedna z posledných žijúcich herečiek z takzvaného zlatého obdobia Hollywoodu. Nominácie na Oscara jej priniesli úlohy vo filmoch Hustler, Carrie a Bohom zabudnuté deti. Jednu z hlavných postáv, Catherine Martellovú, stvárnila v dnes už kultovom seriáli Twin Peaks, za ktorú získala Zlatý glóbus.

Piper Laurie, rodným menom Rosetta Jacobsová, sa narodila 22. januára 1932 v Detroite. Spolu so sestrou vyrastala v rodine obchodníka s nábytkom. Jej starí rodičia z otcovej strany boli židovskí prisťahovalci z Poľska a rodičia jej matky prišli do Spojených štátov z Ruska. V roku 1938 sa rodina presťahovala do Los Angeles, kde budúca herečka navštevovala židovské školy.

Hereckú zmluvu so štúdiom Universal podpísala v roku 1949 a zmenila si aj meno na Piper Laurie. Už o rok neskôr vo filme Lousia režiséra Alexandra Halla si zahrala po boku Ronalda Reagana, neskoršieho amerického prezidenta. Snímka odštartovala jej kariéru a vedľa Donalda O´Connora hrala vo filme Francis Goes to the Races (r. Arthur Rubin, 1951). Po boku Tonyho Curtisa sa v hlavnej ženskej úlohe objavila snímke Son of Ali Baba (r. Kurt Neumann, 1952) a hlavnú ženskú rolu si strihla aj v projekte Ain't Misbehavin' (r. Edward Buzzell, 1955).

V druhej polovici 50. rokov sa presťahovala do New Yorku, kde študovala herectvo a predstavila v televíznom seriáli Playhosue 90 (1956), či v televíznych filmoch Days of wine and Roses (1958) a Winterset (1959).

Ďalší zlom v jej kariére nastal v roku 1961, keď hlavnú ženskú postavu po boku Paula Newmana stvárnila v snímke režiséra Roberta Rossena The Hustler. Účinkovanie v legendárnom filme jej prinieslo prvú nomináciu na Oscara.

Druhej nominácie sa dočkala za úlohu fanaticky nábožensky založenej matky v hororovej klasike Carrie, ktorú na základe knižnej predlohy Stephena Kinga nakrútil v roku 1976 Brian De Palma. Tretiu nomináciu si Piper Laurie vyslúžila za film Bohom zabudnuté deti (Children of a Lesser God, 1986), pod ktorý sa režisérsky podpísala Randa Hainesová. V roku 1986 však dostala Emmy Awards v kategórii najlepšia herečka za účinkovanie v televíznom filme Glenna Jordana s názvom Promise.

Zlatým glóbusom v roku 1991 ocenili Piper Laurie za stvárnenie Catherine Martellovej v kultovom seriáli Twin Peaks, ktorý režíroval legendárny režisér David Lynch. Laurie samozrejme nemohla chýbať ani v pokračovaní mysteriózneho seriálu názvom The Return z roku 2017.

V roku 1991 si vedľa Gregoryho Pecka zahrala v známom filme Normana Jewisona Other People´s Money (Peniaze iných). Jednu z dôležitejších postáv stvárnila aj v thrileri Marka Frosta Storyville (1992). Účinkovala tiež v úspešných seriáloch Frasier (1993 - 2004) alebo Pohotovosť (ER, 1994 - 2009).

Hlavnú ženskú postavu po boku nedávno zosnulého Sidneyho Poitiera stvárnila v televíznom filme The Last Brickmaker in America, ktorý v roku 2001 nakrútil Gregg Champion.

Pred desiatimi rokmi sa ako osemdesiatnička predstavila v hlavnej úlohe v hororovej snímke Conrada Janisa Bad Blood... the Hunger. Vo veku 86 rokov si zahrala vo filme White Boy Rick (Mladý gangster), ktorý v roku 2018 nakrútil Yann Demange.

Piper Laurie bola vydatá za novinára, filmového kritika a scenáristu Joea Morgensterna, s ktorým od roku 1971 vychovávala dcéru Anne Grace Morgensternovú. Manželia sa v roku 1982 rozviedli. Legendárna herečka sa venuje aj výtvarnému umeniu.