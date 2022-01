SSJ: Do jaskýň môžu ísť aj ľudia s výnimkou z očkovania,musia mať negatívny test

Môžu ich navštíviť aj ľudia, ktorí sa zaočkovať dať nemôžu. Musia však mať so sebou potvrdenie o výnimke a negatívny test. Slovenská správa jaskýň (SSJ) o tom informuje na svojom webe.

„Vstup do jaskyne (podzemia) okrem detí do šesť rokov je možný len s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) - respirátor - výnimky sa neakceptujú,“ uvádzajú jaskyniari. Maximálny počet osôb na vstup je podľa SSJ obmedzený podľa prevádzkových podmienok danej jaskyne. Rizikovým skupinám odporúča zvážiť návštevu jaskyne, a to s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Na Slovensku sú momentálne otvorené štyri jaskyne - Demänovská jaskyňa slobody, Belianska, Bystrianska a Brestovská jaskyňa. Od 1. februára k nim pribudnú ďalšie dva jaskyne, Važecká a Domica, pre TASR to potvrdila Iveta Plevová zo SSJ. Dodala, že ostatné sa otvoria od 1. apríla, respektíve od 15. mája v závislosti od pandemickej situácie.