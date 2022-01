Vo veku 74 rokov zomrel legendárny spevák Meat Loaf

Vo veku 74 rokov zomrel americký rockový hudobník a herec Meat Loaf, vlastným menom Michael Lee Aday. Správu na sociálnej sieti potvrdila jeho manželka Deborah. Spolu s dcérami Pearl a Amandou stáli po jeho boku počas posledných 24 hodín. Rodina zatiaľ nezverejnila príčinu úmrtia. Deborah Gillespie na facebooku uviedla:

„Jeho úžasná kariéra trvala 6 desaťročí, počas ktorých predal viac ako 100 miliónov albumov po celom svete a hral vo viac ako 65 filmoch vrátane „Fight Club“, „Focus“, „Rocky Horror Picture Show“ a „Wayne's World.“ „Bat Out of Hell “ zostáva jedným z 10 najpredávanejších albumov všetkých čias. Vieme, ako veľa znamenal pre toľkých z vás, a skutočne si vážime všetku lásku a podporu, keď prechádzame týmto obdobím smútku zo straty takého inšpiratívneho umelca a nádherného muža. Ďakujeme vám za pochopenie našej potreby súkromia v tejto chvíli."

Meat Loaf, vlastným menom Marvin Lee Aday, sa narodil 27. septembra 1947 v Dallase v americkom štáte Texas. Prezývku „fašírka“, teda Meat Loaf dostal od svojho učiteľa telocviku, ktorému pri cvičení stúpil párkrát na nohu. Prvú pieseň v hitparáde You Took The Words Right Out Of My Mouth mal v máji 1978. V singlovej hitparáde mal sedem skladieb. Najúspešnejšou z nich bola I'd Do Anything For Love v septembri 1993, ktorá sa dostala až na prvé miesto hitparády.

V októbri 1977 vydal úspešný album Bat Out Of Hell, ktorého predaj prevýšil sumu 14 miliónov kópií. Jeho druhou časťou bol v septembri 1993 album Bat Out Of Hell 2 / Back Into Hell a v októbri 2006 vyšla aj tretia s názvom Bat Out Of Hell 3 / The Monster Is Loose.

Na svojom konte má dnes trinásť štúdiových albumov, najnovší Braver Than We Are vydal v septembri 2016, predchádzajúci Hell In A Handbasket vyšiel v septembri 2011. K diskografii patrí osemnásť kompilačných a šesť live albumov. Hral vo viacerých muzikáloch na Broadwayi a viac ako dvoch desiatkach filmov, medzi nimi spolu so speváčkou Debby Harry v roku 1979 vo filme Roadie. Najnovší Wishin' and Hopin' mal premiéru v novembri 2014. Najnovším je jeho účinkovanie v televíznom seriáli Ghost Wars, ktorý mal premiéru v októbri 2017.