Hongkong trvá na likvidácii malých zvierat, ktoré by mohli byť šíriteľmi covidu

Hongkong totiž – rovnako ako pevninská Čína – dodržiava prísnu politiku „nulového výskytu covidu“, v ktorej rámci sú aj tie najmenšie náznaky ohnísk SARS-CoV-2 eliminované pomocou sledovania kontaktov, cielených lockdownov a dlhých karantén.

Po zistení, že škrečky dovezené z cudziny a predávané v obchode Little Boss, majú covid, bolo utratených približne 2000 malých cicavcov z tohto „zverimexu“ – väčšinou škrečkov, ale aj králikov, činčíl a morčiat.

Šlo o „preventívne opatrenie“ nariadené úradmi. Tie súčasne vyzvali ľudí, ktorí si zvieratká zakúpili po 22. decembri, aby ich do obchodu vrátili.

Tento prístup vyvolal odpor medzi aktivistami za práva zvierat a chovateľmi, z ktorých mnohí prišli pred uvedené vládou prevádzkované zariadenie, aby majiteľom bránili odovzdať ich nedávno zakúpené zvieratá. Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a ochrany prírody toto ich konanie v piatok rozhodne odsúdilo. V piatok pred budovou parkovala policajná dodávka. Do štvrtka podvečera zariadenie prijalo 68 škrečkov.

AFP dodáva, že v súčasnosti neexistuje nijaký trest pre majiteľov domácich zvierat, ktorí odmietnu vrátiť škrečky zakúpené po 22. decembri. Podľa úradu verejného zdravotníctva však Hongkong má právne mechanizmy, ktorými si môže vynútiť ich odovzdanie.

Úrady okrem toho upozornili na „zvýšenú pravdepodobnosť“ prenosu vírusu zo zvieraťa na človeka po tom, čo našli viac prípadov pozitívnych na covid spojených s inými miestnymi obchodmi so zvieratami.

Popredný hongkonský mikrobiológ a vládny poradca pre covid Jüan Kuo-jung uviedol, že hromadné utratenie podozrivých malých zvierat je nutné na „odvrátenie katastrofy“.

„Vírus by sa mohol množiť krížovou infekciou a šíriť sa do obchodov so zvieratami a iných maloobchodných predajní,“ upozornil vedec v článku pre médiá. Dodal, že vzorky vírusov nájdené v sklade domácich zvierat sa podobali „európskemu variantu delta“, ktorý sa teraz v Hongkongu príliš nevyskytuje.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začiatkom tohto týždňa uviedla, že riziko prenosu covidu zo zvieraťa na človeka „zostáva nízke“, ale je možné.