Francúzsko od 2. februára uvoľní protipandemické opatrenia

Lietadlo smerujúce do Londýna sa vrátilo do Miami, cestujúca odmietla mať rúško

DNES - 21:34 Zahraničné

Let spoločnosti American Airlines do Londýna sa otočil a vrátil do Miami po tom, čo žena cestujúca v lietadle odmietla splniť federálne nariadenie mať na tvári rúško.