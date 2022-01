Biden: Akýkoľvek vstup ruských jednotiek na územie Ukrajiny bude "inváziou"

Šéf Bieleho domu sa týmito slovami snažil uviesť na pravú mieru svoje predchádzajúce tvrdenie, že "ak pôjde o menší vpád", reakcia zo strany USA bude zrejme slabšia. Informovala o tom agentúra AFP.

„Ak sa nejaké ruské jednotky presunú cez ukrajinskú hranicu, ide o inváziu,“ povedal Biden a dodal, že takýto krok sa „stretne s tvrdou a koordinovanou ekonomickou reakciou, o ktorej som podrobne diskutoval s našimi spojencami a veľmi jasne som to vysvetlil aj (ruskému) prezidentovi Putinovi“.

V nadväznosti na svoj stredajší komentár, že „malá invázia“ zo strany Ruska by sa riešila inak, Biden povedal, že Moskva nemusí nevyhnutne uskutočniť štandardnú inváziu a že Západ musí byť pripravený.

„Rusko v minulosti mnohokrát použilo iné opatrenia namiesto otvorenej vojenskej akcie na uskutočnenie agresie,“ uviedol vo štvrtok Biden a konkrétne spomenul napríklad „akcie ruských vojakov, ktorí nenosia ruské uniformy“, a kybernetické útoky.

Americký prezident vo štvrtok zároveň vyjadril podporu Kyjevu v otázke napätých vzťahov s Moskvou.

„Ukrajinský minister zahraničných vecí dnes povedal, že je presvedčený o našej podpore a odhodlaní – a má na to právo,“ vyhlásil prezident USA.

Šéf Bieleho domu vo štvrtok opäť predstúpil pred novinárov po tom, ako počas stredajšej tlačovej konferencie povedal, že „Rusko bude brané na zodpovednosť za prípadnú inváziu“, avšak všetko bude závisieť od toho, čo urobí Moskva. „Ak pôjde o menší vpád, my nakoniec budeme musieť diskutovať o tom, čo robiť a čo nerobiť,“ vyhlásil v stredu Biden. Podľa agentúry Reuters Bidenov komentár vniesol neistotu do toho, ako by Západ reagoval na prípadnú ruskú inváziu.