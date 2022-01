Mimoparlamentné strany kritizujú, že prezidentka nepodala dohodu s USA na Ústavný súd

Jediným účelom konania hlavy štátu je podľa SNS urýchliť podpis zmluvy. Strana tiež upozornila, že dlhé roky sme dokázali fungovať bez tejto zmluvy. „Je na zamyslenie, prečo práve teraz sme tak tlačení, prečo taká rýchlosť, a prečo taký alibizmus našich ústavných činiteľov,“ skonštatovali v stanovisku.

Aj mimoparlamentné KDH je presvedčené, že prezidentka mala nechať obrannú zmluvu s USA posúdiť Ústavným súdom SR. Využitie všetkých právnych prostriedkov by podľa hnutia viedlo k väčšej právnej istote. „Upokojila by tým napätú situáciu v spoločnosti a pomohla by vyvrátiť pochybnosti,“ uvádza hnutie vo svojej reakcii, ktorú TASR poskytla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

Prezidentka vo štvrtok vyhlásila, že podporuje uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA. Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vykladá. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s Ústavou SR, preto sa neobráti na Ústavný súd SR.

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila minulý týždeň vláda. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.