Ďuriš Nicholsonová prišla v EP o šéfovskú stoličku vo výbore pre zamestnanosť

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu aktualizovali počet členov v 20 parlamentných výboroch a troch podvýboroch. K aktualizácii došlo potom, ako europoslanci volili nového predsedu EP a nových členov predsedníctva na poste podpredsedov a kvestorov. Tieto zmeny mali vplyv aj na slovenských europoslancov.

Poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) pre TASR potvrdila, že pre ňu obmena predsedníctva europarlamentu znamená stratu predsedníckej stoličky v prestížnom Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Šéfkou tohto výboru sa stala v lete 2019 krátko po svojom zvolení do EP. Pôvodne túto pozíciu získala ako členka frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), avšak aj po vlaňajšom prechode k liberálom si túto pozíciu dokázala udržať.

K zmene došlo potom, ako liberáli (najmä francúzska a rumunská delegácia) navrhli slovenského europoslanca Michala Šimečku (PS) na post podpredsedu EP v druhej polovici súčasného mandátu, čo sa mu v tajných voľbách aj podarilo a s vysokým počtom hlasov.

„Musela som ustúpiť v prospech početnejšej rumunskej liberálnej delegácie, lebo slovenská delegácia je príliš malá na to, aby obsadila dve dôležité pozície, a preto už na túto pozíciu nebudem kandidovať,“ vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.

Rumunskí liberáli majú vo frakcii RE osem členov, dvakrát viac ako slovenskí.

„Nebudem pokračovať ako šéfka výboru EMPL, pretože treba ustúpiť niečomu väčšiemu a nám sa naskytla fantastická príležitosť mať podpredsedu Európskeho parlamentu,“ dodala.

Svoje dva a polročné šéfovanie výboru pre zamestnanosť považuje za vynikajúcu skúsenosť, ktorú chce využiť aj ako jeho radová členka a zrejme koordinátorka liberálnej frakcie v EMPL.

Zmeny v predsedníctve EP však vyústili do jej plného členstva vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), čo považuje za veľmi dôležité, lebo jej to umožní viac sa venovať svojej priorite, ktorou je doriešiť otázku rómskych osád na Slovensku.

„Rómske osady sú v katastrofálnej situácii a už som rozbehla niekoľko aktivít, ktoré, dúfam, že povedú do úspešného konca,“ opísala situáciu. Spresnila, že predmetom februárového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu by mala by aj ňou pripravovaná rezolúcia o Rómoch.