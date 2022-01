Prezidentka podporuje obrannú dohodu s USA. Obráti sa na Ústavný súd?

Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá Čaputová členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vykladá. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s Ústavou SR, preto sa neobráti na Ústavný súd SR.

„V rámci interpretačného vyhlásenia sme sa snažili vystihnúť a vysvetliť všetky najviac spomínané, sporné body, ktoré sú u časti verejnosti spojené s obavami. Bude súčasťou plnomocenstva, ktoré udelím členovi, a zmluvu ratifikujem iba s touto interpretačnou doložkou,“ vyhlásila prezidentka.

Interpretačná doložka má uvádzať napríklad, že dohoda sa bude vykonávať spôsobom, ktorý nijakým spôsobom neohrozuje ani neobmedzuje suverenitu SR a neznižuje bezpečnosť SR. Rovnako, že neznamená rozhodnutie o vytvorení vojenských základní na území SR ani prítomnosti ozbrojených síl USA. Rovnako má obsahovať zmienku o tom, že dohoda neumožňuje prítomnosť jadrových, biologických alebo chemických zbraní na území Slovenska. Zároveň zmluva neznamená definitívne vzdanie sa trestnej jurisdikcie.

Hlava štátu považuje zmluvu za štandardný spôsob, ako zlepšiť obrannú spoluprácu s našimi partnermi. Zdôraznila, že ide o rámcovú dohodu. „Myslím si, že širšej akceptácii tejto zmluvy by bolo pomohlo, keby bolo naformulovaná spôsobom, ktorý by nevzbudzoval interpretačné nedorozumenia. Napriek tomu ju podporujem, pretože si nemyslím, že akýmkoľvek spôsobom ohrozuje SR, skôr, naopak,“ poznamenala. Podotkla tiež, že pripomienkové konanie nemuselo byť vo vianočnom období.

Americká strana nemusí podľa Čaputovej doložku podpísať. „To, čo sa podpisuje, je dohoda. Z našej strany k tomu bude priložená naša interpretácia v súlade s tým, ako ju interpretujú členovia vlády a ja. Čiže, to je to, ako tu zmluvu čítame, čo tam vidíme, čo tam nevidíme,“ povedala. Teoreticky je podľa hlavy štátu možné, že americká strana doložku odmietne. „Ak ju odmietne, potom nemáme záujem na podpise zmluvy, pretože toto je to, na čom v tej zmluve trváme,“ dodala.

Interpretačná doložka je podľa prezidentky štandardný nástroj, ktorý sa však nevyužíva pri každej medzinárodnej zmluve. „Je to deklarácia z našej strany, ako túto zmluvu s americkou stranou slovenská strana interpretuje. Je to pre nás záväzné interpretačné pravidlo,“ povedala.

Prezidentka skúmala s ústavnými právnikmi aj námietky vznesené v pripomienkovom konaní. Chýbalo im podľa nej však odôvodnenie, ktoré je potrebné aj pri podaní na Ústavný súd SR. Deklarovala, že dohodu nekonzultovala s americkou stranou.

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila minulý týždeň vláda. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Viacerí bývalí politici i mimoparlamentný Hlas-SD vyzvali hlavu štátu, aby sa s obrannou zmluvou obrátila na Ústavný súd SR.