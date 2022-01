Johnson: Ruská invázia na Ukrajinu by bola pre svet "katastrofou"

„Ak by Rusko podniklo akýkoľvek vpád na Ukrajinu, v akomkoľvek rozsahu, myslím si, že by to bola nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Rusko katastrofa. Bola by to katastrofa pre svet,“ povedal Johnson novinárom.

Vo štvrtok sa v Berlíne koná štvorstranné rokovanie šéfov diplomacií USA, Británie, Francúzska a Nemecka venované kríze na Ukrajine a prípadnej reakcii spojencov na vojenské kroky Ruska.

Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu zaplatí ťažkú cenu, ktorá spôsobí ujmu ruskému hospodárstvu i obyvateľom.

Biden na tlačovej konferencii pri príležitosti svojho prvého roku v úrade povedal, že ak Rusko skutočne urobí to, čo je s vojenskou silou zhromaždenou na hraniciach Ukrajiny schopné urobiť, bude to „pre Rusko katastrofa“.