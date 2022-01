Šeliga: Žilinka spôsobil Slovensku hanbu, svoje kroky má vysvetliť pred výborom

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka spôsobil podpisom spolupráce s ruskou generálnou prokuratúrou Slovensku medzinárodnú hanbu. Vo štvrtok to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí Juraj Šeliga.

„Žilinka spôsobil Slovensku medzinárodnú hanbu a z časti spochybnil našu zahranično-politickú orientáciu z toho dôvodu, aby mohol organizovať workshopy s ruskou prokuratúrou,“ zdôraznil Šeliga. Považuje to za poškodenie dobrého mena slovenskej prokuratúry.

„Pán Žilinka vôbec nespomínal tzv. kauzu uneseného Vietnamca, keď sa mal únos stať cez Ruskú federáciu, ktorá mala na tom participovať. Nezastal sa politických väzňov, nič nehovoril o vraždách novinárov v Rusku,“ tvrdí Šeliga. Volá po jednotnej zahranično-politickej orientácii Slovenska a odmietaní agresie proti Ukrajine a iným krajinám.

Kritizuje aj rozhodovanie prokuratúry o sťažnostiach vyšetrovateľov NAKA proti vznesenému obvineniu. „V niektorých prípadoch reaguje promptne, bez akéhokoľvek zaváhania. V iných prípadoch, ako keby sa ich to netýkalo,“ dodal. Na koaličnej rade sa podľa Šeligu otvorila téma reformy prokuratúry. „Mária Kolíková povedala, že to nemá v pláne. Ja si myslím, že by koalícia mala prehodnotiť svoje plány a venovať tomuto zvýšenú pozornosť,“ uviedol.

Generálna prokuratúra SR na vyjadrenie Šeligu nebude reagovať, uviedol hovorca Dalibor Skladan.

Žilinka sa minulý týždeň v Moskve zúčastnil na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry. S tamojším generálnym prokurátorom podpísal program spolupráce v rokoch 2022 a 2023. Zahŕňa dva okrúhle stoly, workshopy či odborné stretnutie. Diskutovať sa má o spolupráci pri extradíciách. Tiež o problematike dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia, ochrany práv sociálne slabších skupín či stíhaní korupcie. Má sa uskutočniť aj workshop o boji proti počítačovej kriminalite či proti nadnárodnému organizovanému zločinu.