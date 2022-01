Konečné rozhodnutie nastavenia režimu fungovania je na samotných VŠ, tvrdí ministerstvo

Konečné rozhodnutie nastavenia režimu fungovania v letnom semestri je na samotných vysokých školách. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Ten odporúča prezenčnú výučbu v režime OP (očkovaní/prekonaní). „Keďže vysoké školy poskytujú vzdelávanie aj v takých študijných programoch, ktoré si vyžadujú prezenčnú výučbu, môžu sa rozhodnúť aj pre režim OTP (očkovaní/testovaní/prekonaní),“ uviedli z ministerstva školstva. Ako dodali, konečné rozhodnutie nastavenia režimu fungovania je na samotných vysokých školách.

„Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR svojimi vyhláškami neupravuje režim výučby na školách vrátane vysokých škôl,“ poznamenala pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Ako dodala, výchovno-vzdelávací proces nie je hromadným podujatím.

Račková pripomenula, že najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie povinného nosenia respirátorov, ako to určuje vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest. ÚVZ ďalej odporúča pri vchode do priestorov umožniť dezinfekciu rúk, zabezpečenie odstupov pri sedení v posluchárňach alebo obsadenie každého druhého radu, rovnako tak aj zvážiť rozdelenie väčších skupín študentov na menšie či časté a nárazové vetranie. Zvýšiť sa má aj frekvencia upratovania a čistenia, hygienické zariadenia sa majú vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami. „Zvážiť možnosť dištančnej výučby tam, kde je to možné, respektíve akceptovateľné, minimalizovať stretávanie jednotlivých skupín,“ dodala Račková.

Viaceré univerzity pre TASR uviedli, že o režime fungovania v letnom semestri budú rozhodovať v nasledujúcich dňoch. Letný semester sa na viacerých vysokých školách začína zhruba v polovici februára, v týchto dňoch ešte trvá skúškové obdobie.