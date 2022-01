Dobšovič: Rezervácia Vydrica bude mať špecifický režim, môže byť inšpiráciou

Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič spresnil, že táto lokalita bude mať špecifický režim, ktorý kombinuje ochranu prírody a intenzívne rekreačné využitie. "Tým sa môže stať príkladom aj pre iné chránené územia na Slovensku," uviedol Dobšovič.

Prírodná rezervácia Vydrica vznikne v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Návrh na jej vyhlásenie v stredu (19. 1.) schválila vláda. Významná časť lesov a prírody bratislavského lesoparku sa tak má dočkať lepšej ochrany.

„Bratislava po 15 rokoch úsilia ochranárov získa ďalšiu prírodnú rezerváciu, v ktorej bude ochrana prírody na prvom mieste, no zároveň tam môžu aj naďalej chodiť relaxovať Bratislavčania a návštevníci mesta, tak ako boli zvyknutí,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Vyhlásenie prírodnej rezervácie na svojom území schválilo ešte v roku 2018 bratislavské mestské zastupiteľstvo, pričom za kľúčové považovali práve ponechanie voľného pohybu turistov.

V roku 2020 sa Bratislava obrátila na Ministerstvo životného prostredia SR a na Okresný úrad Bratislava s návrhom na vyhlásenie nového chráneného územia. Schválením nariadenia, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia, sa podľa magistrátu zavŕšilo dlhoročné úsilie bratislavských aktivistov, ochranárov i mesta.

Prírodná rezervácia Vydrica sa nachádza najmä na území mestských lesov v Bratislave (v okrese Bratislava III, Bratislava IV), ale zasahuje aj do štátnych lesov a do lesov mesta Svätý Jur. Od Sparísk a Malého Slavína až po Biely Kríž. Nesie názov po povodí Vydrica, ktoré ním preteká a kam sa po rokoch vrátila vydra riečna. Chránené územie je domovom pre viaceré živočíšne druhy európskeho významu, sú to napríklad rak riavový, pásikavec veľký, kováčik fialový a fuzáč alpský.

Rezervácia sa bude rozprestierať na ploche 483 hektárov, väčšina územia (450 hektárov) bude v najprísnejšom piatom stupni ochrany. Voľný pohyb návštevníkov týchto rekreačných lesov však bude aj naďalej možný. Na celom území bude platiť prísny zákaz hospodárskej ťažby a výstavby. Mestské lesy Bratislava majú dlhodobo územie Vydrice v takzvanej zóne pokoja a ťažbu dreva tu nevykonávali. Zvýšená miera ochrany nebude mať vplyv na voľný pohyb turistov či cyklistov. Umožnené je aj opekanie, zber húb či organizovanie telovýchovných a športových podujatí.