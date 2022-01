Toto hrozí, ak do práčky nasypete priveľa pracieho prášku

Používanie pracieho prostriedku a aviváže je pri praní samozrejmosť, no aj tak to niektorí z nás nedokážu robiť správne. Profesionálna upratovačka z New Yorku Caroline na TikToku zverejnila video, v ktorom hovorí o následkoch nadmerného dávkovania pracieho prášku pri praní a ďalších chýb, ktoré robíme pri upratovaní.

Pri bežnom praní by sme podľa Caroline nemali minúť viac ako jednu polievkovú lyžicu pracieho prášku na jednu dávku bielizne. „V opačnom prípade môže priveľa pracieho prášku zbytočne namáhať práčku a zanechať na vašom oblečení nechutnú mazľavú vrstvu,“ tvrdí Caroline.

Pri každom praní je potrebné skontrolovať inštrukcie na obale pracieho prostriedku.

Caroline vo videu hovorí aj o ďalšej chybe, ktorej sa dopúšťame v kúpeľni. Je ňou umiestnenie kefy na čistenie záchoda späť do stojana hneď po použití. Podľa nej je vhodnejšie nechať kefu celkom vyschnúť tak, že ju zaseknete medzi misu a sedadlo toalety.

Ďalšia chyba, ktorú Caroline spomína, sa týka upratovania celej domácnosti. Často postupujeme od zeme smerom navrch, čo však viac škodí ako pomáha. Pri utieraní prachu totiž opäť zašpiníme zem, a tak by sme ju mali vysávať a umývať až nakoniec.

Štvrtá chyba, ktorú väčšina z nás pri upratovaní ignoruje, je nanesenie čistiaceho prostriedku priamo na povrch, a nie na čistiaci obrúsok alebo handru. „Ak to spravíte naopak, vyhnete sa šmuhám a hromadeniu produktu,“ hovorí Caroline.

Keď pri upratovaní domácnosti postúpite do kuchyne, pozor si treba dať na mikrovlnku. V jej prípade totiž nestačí len zotrieť škvrny po jedle. Pre extra dávku čistoty pridajte pol šálky octu do šálky vody a umiestnite nádobu so zmesou do mikrovlnky. Tu ju ohrievajte aspoň dve minúty.

„Para, ktorá sa uvoľní z octu, uľahčí zotieranie akýchkoľvek škvŕn vnútri mikrovlnky,“ vysvetľuje Caroline.