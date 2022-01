Existujú len tri skutočné dôvody, prečo sa stále hádate s partnerom. Čo s tým robiť?

Nastal čas umývania riadu a podľa poriadku, ktorý ste si doma už dávnejšie zaviedli, je teraz rad na tom druhom. Váš partner ale protestuje, že jemu sa práve dnes nechce, a tak neváhate zvýšiť hlas. Takéto a podobné drobné konflikty sú vo vzťahoch bežné, no ako tvrdí americká vzťahová koučka Erica Wrightová, ich dôvod nikdy nespočíva priamo v riade alebo podobnej drobnosti.

Erica na TikToku zverejnila už niekoľko klipov, v ktorých radí párom, ako dosiahnuť čo najšťastnejší partnerský zväzok. V jednom zo svojich videí prezrádza, čo naozaj stojí za najčastejšími hádkami vo vzťahoch a ako si s tým poradiť.

Aj hádky o domácich prácach a menších povinnostiach podľa Wrightovej pramenia z hlbších príčin. V prípade, že to so svojou reakciou na partnerovu drobnú chybu preháňate, súvisí to pravdepodobne s nahromadeným hnevom po jeho opakovanom zlyhaní splniť vaše očakávania.

Poradkyňa vo videu vymenovala tri hlavné emócie, ktoré stoja za všetkými hádkami.

Prvý problém nastáva pri nevyrovnanej dynamike moci. Jeden z partnerov sa napríklad sťažuje na to, že ho ten druhý pred deťmi ponižuje. Jedna z viet, ktorá pri takomto probléme zaznieva, môže byť aj „Musíš to urobiť tak, ako chcem ja, lebo ja to viem najlepšie.“

Druhý z hlbších problémov, pre ktoré sa hádame, je rešpekt a uznanie. „Vždy niečo plánuješ bez toho, aby si sa ma opýtal/a“ a „Ty vôbec nevieš, čo všetko stíham počas bežného dňa“ sú dve z viet, ktoré prezrádzajú podstatu tohto problému.

Posledným skrytým dôvodom, prečo sa páry hádajú, je starostlivosť a blízkosť. V praxi sa to prejavuje napríklad výčitkou, prečo som len ja ten/tá, kto tomu druhému píše alebo volá.

Známa psychologička Esther Perelová na vysvetlenie používa ďalší príklad: ak vás hnevá, že partner večer v posteli neodtrhne oči od mobilu, skrýva sa za tým niektorý zo vzorcov zanedbania.

„Takisto ak váš partner každý týždeň chodí vonku s priateľmi, ale nezáleží mu na tom, aby si s vami dohodol rande, môže to vo vás vyvolať pocit neistoty alebo pochybnosti, či o vás naozaj stojí,“ dopĺňa Wrightová.

Ak sa tieto vzorce vo vzťahu opakujú, začneme sa na partnera pozerať cez odlišnú optiku. To isté sa však dá povedať aj v prípade, keď opakovane vnímame partnerove správanie ako zamilované. Všetky jeho skutky nám potom budú pripomínať, že nás skutočne miluje.