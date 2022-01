Otvárajú sa všetky prevádzky služieb, rozšíri sa režim základ

Chorvátsko sa chystá do eurozóny, od 5. septembra bude uvádzať ceny aj v eurách

V septembri sa v Chorvátsku začnú ceny uvádzať okrem kún aj v eurách. Je to súčasť príprav Záhrebu na vstup do eurozóny, čo by Chorvátsko chcelo zrealizovať v januári budúceho roka.