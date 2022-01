Video: Z mora sa ozývali zvuky ako z bombového útoku. Ostrovanov zachránil len úkryt

Tichomorským štátom Tonga v sobotu 15. januára 2022 otriasol výbuch podmorskej sopky, ktorý bolo počuť až v niektorých ďalších častiach sveta, vrátane Aljašky. Moment výbuchu sa podarilo zachytiť aj na video.

Vo videu sprvu môžeme pozorovať niekoľkých ľudí stojacich na pobreží ostrova, ako sledujú morskú hladinu. Z tej už v tom čase vychádzajú kúdoly dymu vyvolané sopkou. Čoskoro sa vo videu ozve aj hlasný tresk, ktorý signalizuje výbuch vulkánu. Krátko nato nasleduje ešte hlasnejší výbuch, po ktorom sa všetci na scéne rozutekajú.

Austrálsky denník Sydney Morning Herald uvádza, že výbuch sopky mal intenzitu, ktorá by sa dala prirovnať k výbuchu 1 000 bômb zhodených na Hirošimu. Pohľad na ohromnú explóziu sa dal o niekoľko hodín pozorovať aj zo satelitných záberov.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn