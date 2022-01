Odstraňovačka tetovaní: Tieto motívy určite oľutujete, ľudia sa ich zbavujú najčastejšie

Tetovania sú už aj v našej spoločnosti čoraz lepšie tolerované, a tak ich vídať viac a viac. Mierne tabu ale ešte stále vládne nad ich odstraňovaním, ktoré je v prvom rade drahá záležitosť, ale tiež dlhodobý a bolestivý proces.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa vám niektoré z vašich tetovaní nemusí páčiť. Niektoré môže napríklad pripomínať dávno stroskotaný vzťah, iné zas „vyšlo z módy“ alebo bolo len výsledkom nie príliš premysleného rozhodnutia.

Tým, ktorí sú skutočne rozhodnutí podstúpiť laserové odstránenie tetovania, sa v britskom denníku Wales Online prihovára Suzanne Lazim-Fletcherová, ktorá v meste Cardiff prevádzkuje kliniku Laserwise Skin and Beauty Clinic.

K najčastejším motívom tetovania, ktoré si ľudia na klinike nechávajú odstrániť, patria podľa Lazim-Fletcherovej mená bývalých partnerov a kmeňové, alebo „tribal“ tetovania.

„Rímske číslice,“ popisuje Lazim-Fletcherová ďalší z často odstraňovaných motívov. „Je to veľmi individuálne. Raz za mnou prišiel klient s ťavou na palci na nohe, to bolo celkom vtipné,“ hovorí.

„Pred rokmi som mala klienta, ktorý mal celé ruky potetované menami svojich priateľov – na dlaniach,“ znie ďalší zo stoviek prípadov. „Potom som mala ďalšieho, ktorý sa učil za zubára a mal tetovanie s Listerinom,“ spomína Lazim-Fletcherová.

Kozmetička sa už stretla aj s prípadom, keď si klientka znovu potetovala miesto, z ktorého predtým laserom odstránili tetovanie, lenže ani nová verzia sa jej dostatočne nepáčila, a tak sa vrátila na kliniku.

Klienti si neraz nechávajú odstrániť aj esteticky pekné tetovania, čo sa však podľa Suzanne deje skôr preto, že si pre ne zvolili nevhodné miesto, ako pre to, že by sa im nepáčili.

Dlhý a náročný proces

Nie nadarmo sa hovorí, že tetovanie si treba poriadne premyslieť, lebo sa ho tak ľahko nezbavíte. Napriek tomu, že laserové odstraňovanie možno považovať za jeden z najpohodlnejších spôsobov, pokojne môže trvať aj vyše roka, kým sa tetovanie podarí celkom odstrániť.

V závislosti od veľkosti tetovania je potrebné, aby klient absolvoval 6 až 12 laserových kúr, medzi ktorými musí byť aspoň 8-týždňová pauza, vysvetľuje Lazim-Fletcherová. Pri najnáročnejších tetovaniach teda treba čakať až takmer dva roky, kým celkom zmiznú.

„Tetovania sa robia tak, aby vydržali navždy. Molekuly atramentu sú príliš veľké na to, aby ich telo rozložilo,“ dodáva kozmetička s tým, že klasické tetovanie by sa potenciálne malo rozložiť až po 300 či 400 rokoch, ak by sme sa takého veku dožili.

„Náš laser pracuje metódou q-spínania, ktorá patrí medzi silnejšie. Laser rozloží molekuly atramentu na menšie kúsky, ktoré potom rozpustí lymfatický systém. Telo sa ich následne zbaví tak, že ich vyplaví. Preto je ten proces taký pomalý, ale funguje dokonale,“ vysvetľuje Suzanne.

Niektorých tetovaní sa dá podľa odborníčky zbaviť už po dvoch sedeniach. Ide najmä o tie, ktoré sa tetujú jemne, ako napríklad tiene postáv. „Ale ak máte hrubé, tmavé až čierne línie, trvá to dlhšie,“ dodáva.

Miesto, na ktorom bolo odstránené tetovanie, je spočiatku viditeľné a svetlejšie ako okolitá pokožka. Po čase si však získa pôvodný pigment a je možné ho znovu pretetovať.