Slovenskí europoslanci vo voľbe podporili Metsolovú za šéfku EP

Európska ľudová strana (EPP), za ktorú maltská europoslankyňa kandidovala, v oficiálnom vyhlásení uviedla, že Metsolová sa stane tvárou silného, moderného a viditeľnejšieho europarlamentu, kde bude bojovať „za lepšiu Európu, ktorá je bližšie k ľuďom“. Líder frakcie EPP Manfred Weber vyjadril nádej, že po tom, ako prvú časť mandátu súčasného europarlamentu poznačila pandémia koronavírusu, sa pod Metsolovej vedením podarí otvoriť „ďalšiu kapitolu“ práce zákonodarného zboru EÚ.

Ivan Štefanec (KDH), ktorý je vedúcim slovenskej delegácie EPP v europarlamente, zagratuloval svojej straníckej kolegyni k získaniu novej funkcie a pre TASR pripomenul, že s Metsolovou ho spája nielen dlhoročné priateľstvo, ale aj úzke pracovné vzťahy. Tie sa upevnili najmä po vraždách investigatívnych novinárov Jána Kuciaka a Daphne Caruanovej Galiziovej. „Úzko sme spolupracovali na tom, aby bola dosiahnutá spravodlivosť, nezávislé vyšetrovanie a viem, že jej veľmi záleží na základných občianskych právach a na slobode slova,“ uviedol Štefanec. Vyjadril presvedčenie, že Metsolová bude skvelou predsedníčkou EP, a teší sa s ňou na ďalšiu spoluprácu najmä v oblasti digitálnej a zelenej transformácie a ekonomickej obnovy Európy.

„Pozval som Metsolovú na Slovensko a verím, že čoskoro príde do našej krajiny aj vo svojej novej funkcii predsedníčky europarlamentu,“ povedal Štefanec.

Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) upozornil, že Metsolová veľmi dobre rozumie zápasu o slobodu slova a tomu, čo sa stane, ak sa nechá voľný priebeh „politicko-biznisovému eldorádu“. Dodal, že príbeh Malty a Slovenska v uplynulých rokoch tragicky spojili vraždy novinárov Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána Kuciaka. „Roberta detailne pozná situáciu na Slovensku, bola po tragických udalostiach v roku 2018 súčasťou delegácie Európskeho parlamentu v Bratislave,“ uviedol. Vyjadril zároveň radosť, že europarlament má na svojom čele osobu, ktorá tam svojimi schopnosťami jednoznačne patrí. „Som rád, že oddnes je Európa bohatšia o inšpiratívny príklad dámy z malej krajiny, ktorá ukazuje, že pracovitosť a profesionálne zručnosti sú najväčšou európskou devízou. Príklad Metsolovej ukázal aj to, že malé krajiny, ktoré do EÚ vstúpili spolu s nami, môžu zabojovať o najvplyvnejšie pozície v EÚ,“ opísal situáciu.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) priznala, že sa teší, že na čele EP bude stáť Metsolová, a to nielen preto, že je to žena a že je z malej krajiny. „Považujem ju za veľmi vzdelanú a schopnú a myslím si, že môže konečne zabezpečiť také postavenie Európskeho parlamentu vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ, ktoré si zaslúži. Obzvlášť dobrá správa je, že s Metsolovou nastupuje do vedenia EP mladá generácia, ktorá v sebe nesie všetky známky európanstva,“ skonštatovala poslankyňa.

Robert Hajšel (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) uviedol, že jeden zo 458 hlasov pre Mesolovú bol aj ten jeho. „Blahoželám tejto ambicióznej a odhodlanej žene a presvedčenej Európanke, pochádzajúcej z Malty, k získaniu tohto postu. Aj keď nesúhlasím so všetkými názormi novej šéfky europarlamentu, verím, že budeme spolupracovať nielen na presadzovaní európskych hodnôt, posilňovaní sociálnych a ľudských práv, ale aj na obhajovaní spoločných záujmov menších štátov, ako sú Slovensko a Malta,“ uviedol poslanec.