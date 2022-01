Šeliga nepodporí návrh Kremského o právnych poradcoch, vidí v ňom riziká

Návrh novely, ktorou by sa zaviedol nový typ živnosti, a to právne poradenstvo, je rizikom z dôvodu ochrany spotrebiteľov i z dôvodu advokátskeho stavu. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR zo Za ľudí Juraj Šeliga.

Právne poradenstvo je v návrhu podľa Šeligu definované tak široko, že títo živnostníci by mohli robiť všetko, čo advokáti, s výnimkou toho, kde zákon výslovne vyžaduje, aby konal advokát. Zmenu má priniesť návrh novely živnostenského zákona, ktorým by sa zmenil aj zákon o advokácii. Podal ho šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO). Šeliga ho nepodporí. „Pre spotrebiteľov je zavedenie novej živnosti rizikové, aj keď sa na prvý pohľad môže javiť opak. Pretože pri advokátoch je garantovaná prax, určitá úroveň vedomostí, absolvovaná odborná skúška, poistenie a zodpovednosť. Sú tu rovnako prísne garancie pre ochranu klientov/spotrebiteľov, napríklad mlčanlivosť a zákaz konfliktu záujmov. Tieto veci pri živnostníkoch nie sú a to je pre spotrebiteľa problém," skonštatoval Šeliga na sociálnej sieti. Priemerný spotrebiteľ nebude podľa neho vedieť rozoznať, aký je rozdiel medzi „právnikom" a „advokátom". Poskytovanie právnych služieb iným subjektom ako advokátom môže podľa Šeligu viesť k zavádzaniu spotrebiteľov. „Zo strany advokátskeho stavu možno návrhu zákona vytýkať, že poskytovanie právnych služieb bolo historicky vždy exkluzívnou doménou členov advokátskeho stavu, a to dôvodne. Pri advokátoch sa stanovuje veľká miera samoregulácie a vyžaduje sa určitá miera schopnosti, skúsenosti, vedomosti a určitých predispozícií," myslí si poslanec. Dodal, že návrh vyčleňuje advokátom doménu len tam, kde sa zo zákona vyžaduje zastúpenie advokátom. „Živnostníci by mali mať, naopak, doménu veľmi širokú," povedal. Išlo by o oblasť spisovania zmlúv, súdnych a iných podaní (nie zastupovanie pred súdom) či zastupovanie všade tam, kde sa nevyžaduje zastúpenie advokátom, napríklad správne konania. Dôvodová správa podľa Šeligu nepriamo priznáva, že jedným z cieľov je legitimizácia tzv. pokútnikov, teda tých, ktorí de facto poskytujú právne poradenstvo, hoci nie sú advokátmi. Kremský pritom argumentuje zvýšením transparentnosti. „Následkom takejto novely, paradoxne, však nebude zvýšenie transparentnosti, ale zníženie úrovne poskytovaných právnych služieb, spory, stav právnej neistoty vyplývajúci z nekvalitne poskytnutej služby a zmätení spotrebitelia," reagoval Šeliga. Poslanec by privítal odbornú diskusiu pre otázku posilnenia dohľadu nad advokátmi. Nemyslí si však, že Kremský mal zlý úmysel. „Chce pomôcť, avšak negatíva sa často skrývajú v detailoch, ktoré znamenajú opačný efekt, ako bol zamýšľaný," uzavrel.