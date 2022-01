NAKA žiada v daňovej kauze exprezidenta Andreja Kisku podanie obžaloby

TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry (KP) Prešov Marián Spišák. Upozornili na to Hospodárske noviny.

„Vyšetrovateľ NAKA doručil dňa 13. januára 2022 na KP Prešov spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby,“ priblížil Spišák s tým, že prokurátor, vykonávajúci v tejto veci dozor, rozhodne o ďalšom postupe.

Trestný čin exprezident dlhodobo odmieta a vidí za ním pomstu predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica. Kiska tiež argumentuje tým, že obvinenie voči nemu vzniesol až tretí vyšetrovateľ potom, ako dvaja nevideli spáchanie trestného činu.

Daňová kauza exprezidenta sa týka toho, či si mohla spoločnosť KTAG zaúčtovať náklady spojené s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami.

Fico v reakcii uviedol, že platí prezumpcia neviny a rozhodnúť majú súdy. Kiska sa podľa neho nemá na čo sťažovať. „Mal rozmýšľať, keď špekuloval s peniazmi pri financovaní vlastnej kampane,“ skonštatoval pred novinármi. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini uviedol, že ak urobil Kiska niečo zlé, má sa zodpovedať súdu. „Vnímam to tak, že ak exprezident spáchal nejaké skutky, ktoré u vyšetrovateľa spolu s prokurátorom dospeli až do štádia, že by mal byť obžalovaný, tak nech sa páči. Tu je dnes obžalovaný kadekto, nevidím dôvod, že by nás malo znepokojiť, že je obžalovaný Kiska,“ povedal na tlačovej konferencii.