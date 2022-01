Djokoviča nemusia pustiť ani na ďalší grandslam

Srbský tenista Novak Djokovič by mohol prísť aj o druhý grandslamový turnaj sezóny Roland Garros. Francúzska vláda totiž plánuje znemožniť súťažiť na svojom území nezaočkovaným športovcom.

Francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová pred týždňom spomenula, že najprestížnejší antukový turnaj by mohol dostať výnimku, no agentúra AFP poukázala na to, že najnovšie vyjadrenia vládnych predstaviteľov tomu nenasvedčujú. „Akonáhle vstúpi do platnosti novela zákona, vstup do verejných budov a na štadióny bude možný iba s očkovacím preukazom. Opatrenie sa bude týkať aj zahraničných účastníkov podujatí,“ zverejnila Maracineanuová na sociálnej sieti Twitter.

Na Roland Garros mohli v minulom roku súťažiť aj nezaočkovaní tenisti, turnaj sa konal v „bubline“. Ak by Djokovič nemohol štartovať ani vo Francúzsku, prišiel by o ďalšiu šancu vybojovať rekordný 21 grandslamový titul.

Djokovič nemôže obhajovať titul na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. V Melbourne chcel štartovať na základe výnimky z očkovania po prekonaní COVID-19. V nedeľu však neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré v piatok nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Lídra svetového rebríčka deportovali z krajiny.

Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no minulý pondelok uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom. Minister Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum.