Video: Sestričku usvedčilo video z nemocnice. Takto klamala o vakcínach

Versava la dose di vaccino anticovid in una garza per poi fingere l'inoculazione. Un'infermiera di Palermo è stata perciò arrestata dai poliziotti della Digos. Lei stessa aveva finto di ricevere, con la stessa modalità, la dose booster da una collega arrestata in un'analoga operazione a dicembre del 2021. #essercisempre Per saperne di più: https://www.poliziadistato.it/articolo/199661e296e259fd9959480882