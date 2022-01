SHMÚ, hasiči i polícia pripomínajú bezpečnostné opatrenia pri silnom vetre

Pohyb v lesoch a horách je pri aktuálnom počasí a výstrahách pred silným vetrom nebezpečný. Vzhľadom na poveternostné podmienky sa treba zdržiavať v bezpečných objektoch a zabezpečiť pred prípadnými škodami aj zvieratá či záhradný nábytok, autá by nemali parkovať pod stromami či stĺpmi a vodiči by mali jazdiť pomaly. Aj to patrí medzi odporúčania hasičov, záchranárov i polície v súvislosti so silným vetrom.

SHMÚ podčiarkol, že pohyb v horách je v takýchto podmienkach mimoriadne nebezpečný. „Horská záchranná služba preto výrazne neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne a ani v nižšie položených lokalitách,“ upozornil.

Záchranné zložky apelujú, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečných objektoch a vyhýbali sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi. Pokiaľ auto zasiahne strom či konár, radia kontaktovať tiesňovú linku. Zdôrazňujú, že sledovať poveternostnú situáciu treba z bezpečia domova a v žiadnom prípade neskúmať terén. „Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok,“ podčiarkli.

Pred príchodom vetra odporúčajú pozatvárať a zaistiť okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevniť predmety, ktoré by mohli spadnúť a ohroziť okolie (napríklad záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené a plechové predmety a podobne). Radia tiež vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko, pretože im môžu ublížiť predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra.

Polícia zas odporúča vodičom neparkovať autá na rizikových miestach, teda pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi, či bilbordami, rovnako odporúčajú obmedziť šoférovanie, voliť pomalú jazdu. Polícia zdôrazňuje, že základom sú zimné pneumatiky. „Cit s pedálom a volantom - pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavého a prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde,“ odporúčajú policajti.

Zdôrazňujú tiež potrebu dodržiavania odstupov a upozorňujú na dlhšiu brzdnú dráhu a riziko šmyku. Pripomínajú, že pred jazdou treba odstrániť z auta námrazu a sneh. „Nevyhnutnosťou je to, aby vodič dobre videl na cestu. Odstránením námrazy z auta zase zabránite padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné vozidlá,“ vysvetlili.