Neuveriteľný amatérizmus, komentoval Zeman Farského cestu do USA

Poslancov odlet na polročnú stáž do USA bez toho, aby zložil mandát, prezident označil za „neuveriteľný amatérizmus", informuje česká televízia ČT24. Podľa Zemana by sa mali vyšetriť aj finančné dary pre hnutie STAN.

„Je to nesporne podvod na voličoch. Doplním ale, že je to hlúpy podvod. Chápem to ako výraz neuveriteľného amatérizmu, ktorý vzhľadom na pozíciu pána Farského v STAN robí málo dôveryhodným aj hnutie ako celok,“ povedal Miloš Zeman v nedeľňajšom programe Pressklub na Frekvencii 1.

Farský v pondelok oznámil, že získal prestížne štipendium v USA a odlieta na polročnú stáž. Vzdal sa počas štúdia poslaneckého platu, mandátu však nie. Kvôli jeho plánom sa naňho zniesla kritika nielen od opozičných, ale aj koaličných poslancov.

Niektorí to považujú za podvod na voličoch, pretože Farský už v čase októbrových volieb vedel, že chce odísť, a voličom to nepovedal. Zeman sa vyjadril aj k pochybnostiam okolo finančných darov pre STAN, čo riešili vo štvrtok poslanci na mimoriadnej schôdzi.

V polovici decembra médiá priniesli správu o tom, že hnutie dostalo dary od firiem, ktoré sú personálne prepojené alebo majú skrytých koncových vlastníkov na Cypre. Časť darov potom mala pochádzať od firiem vlastnených trestne stíhaným človekom.