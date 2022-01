Richard Sulík by obrannú zmluvu s USA Ústavnému súdu SR posúdiť dal

„Ja by som to Ústavnému súdu posúdiť dal,“ povedal Sulík. Podotkol, že ide o kompetenciu prezidentky SR a je na nej, ako sa rozhodne. „Prezidentka má takúto možnosť, je to jej rozhodnutie,“ podotkol.

Za dobré považuje fakt, že sa o obrannej zmluve diskutuje. Vyvrátiť sa tak dajú obavy verejnosti. „V zásade je dobré o tom diskutovať a zobrať ľuďom obavy. Vysvetliť im, ktorý článok o čom hovorí,“ myslí si Sulík.

Je zároveň podľa neho dobré, že sa školy otvorili, hoci si minister financií Igor Matovič (OĽANO) myslí, že sa to pre omikron vypomstí. „Školy sú otvorené, vybavená vec. Nevypomstí sa nám to,“ vyhlásil Sulík. Pripomenul, že žiaci sa už druhý rok poriadne nevzdelávajú, prípadne len veľmi obmedzene. Deti podľa neho do školy patria.

Plošné zatváranie škôl síce podľa Sulíka nebude na vypovedanie koaličnej zmluvy, strana však takýto prípadný krok bude vetovať. „Plošné zatváranie škôl budeme určite vetovať a musíme nájsť iné riešenie,“ dodal Sulík.