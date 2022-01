Táto chyba pri používaní wifi vás môže vyjsť draho. Takto sa stávate terčom podvodníkov

Mnohí z nás berú wifi router v domácnosti ako samozrejmosť. Ide o menšie zariadenie, ktoré nám umožňuje bezdrôtovo sa pripojiť na internet z ktorejkoľvek časti domu alebo bytu. Routerom ale len málokto venuje dostatok pozornosti, čo je tiež dôvod, prečo tak často slúžia podvodníkom.

Len málokto z nás si hneď po inštalovaní routera zmení údaje, ktoré sú v ňom od výroby. Hovoríme predovšetkým o hesle na wifi, ktoré je tak prístupnejšie pre hekerov. Tí preto môžu rýchlo získať prístup nielen k heslám vašich účtov, ale aj k citlivým informáciám, vrátane tých, ktoré používate pri kontakte s bankou.

Porovnávacia stránka Broadband Genie sa pýtala 1320 súkromných užívateľov internetu na to, či ešte stále používajú továrenské nastavenia routera. Odborníci zistili, že až polovica z nich tieto nastavenia nikdy nemenila.

87 percent z domácich používateľov internetu nikdy nezmenilo názov wifi siete a 84 percent ani raz nezmenilo prístupové heslo k nastaveniam routera.

Pracovníci z Broadband Genie sa pýtali aj na dôvody, prečo si ľudia nikdy nezmenili tieto základné údaje. Každý siedmy odpovedal, že nevedel, že je to potrebné. Jeden z piatich respondentov zas tvrdil, že nevie, ako sa to robí.

„Ak ste si po inštalácii routera nikdy neaktualizovali prihlasovacie údaje, stávate sa ľahkým terčom podvodníkov, ktorí vám môžu ukradnúť heslo,“ upozorňuje bezpečnostný analytik Luis Corrons zo spoločnosti Avast.

„Ak má niekto prístup k vašej wifi sieti, môže sa pokúsiť pripojiť k routeru pomocou týchto informácií,“ pokračuje Corrons. „Ak sa mu to podarí, otvorí si tým dvere k celému radu hrozieb, od špehovania vašej aktivity na internete po krádež citlivých údajov, ktoré zadávate na nešifrované stránky, a inštaláciu malvéru.“

Ak si nepamätáte, či ste niekedy menili nastavenia na routeri, zistíte to pomocou nálepky na ňom. Tá by mala obsahovať všetky prihlasovacie údaje.

Ak sa k wifi routeru prihlasujete stále pomocou továrenských nastavení, odporúča sa ich zmeniť. Vaše nové heslo by malo mať aspoň 12 znakov a malo by obsahovať veľké aj malé písmená a čísla. Presné inštrukcie na zmenu prihlasovacích údajov by ste mali nájsť pri routeri alebo u svojho poskytovateľa internetu.