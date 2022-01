Pavel Macko: Dohoda s USA neporušuje našu suverenitu, je vzájomne výhodná

„Cvičenia cudzích vojakov u nás, ale aj cvičenie našich vojakov v zahraničí v súlade s Ústavou SR schvaľuje vláda SR. Súčasťou rozhodnutia je aj vymedzenie počtov vojakov a hlavných druhov výzbroje a materiálu. O všetkom ostatnom rozhoduje Národná rada SR,“ uviedol Macko pre TASR s tým, že navrhovaná dohoda toto nijako nemení, dokonca priamo odkazuje na túto kompetenciu. „Tieto dohody sú predovšetkým o statuse ozbrojených síl, pravidlách styku a logistickej a administratívnej podpory, ak tranzit, pobyt, cvičenie alebo vojenské operácie nastanú. Nijakým spôsobom tieto dohody priamo nezakladajú vznik týchto situácií,“ priblížil.

Dohoda je podľa Macka vzájomne výhodná. „Výhodnosť treba posudzovať spoločným cieľom, ktorý takéto dohody majú dosiahnuť. Neposudzujú sa peniazmi alebo subjektívnym pocitom nejakého sudcu alebo prokurátora,“ skonštatoval. Macko pripomenul, že cieľom tohto typu dohôd je zaistiť Slovensku bezpečné prostredie, bez ktorého nemôže fungovať ani ekonomika, ani právny štát a suverenita.

„Slovensko sa stalo súčasťou kolektívnej obrany, aby mohlo radikálne odzbrojiť a ušetriť na vlastnej obrane. Naša suverenita je garantovaná len vďaka kolektívnej obrane a odstrašujúcej schopnosti a potenciálu NATO. Lenže táto schopnosť bude uveriteľná len vtedy, ak bude všetkým naokolo jasné, že to nie je len fráza a že máme technické, organizačné a aj právne podmienky na to, aby sme v prípade potreby vedeli rýchlo prijať a integrovať posily od spojencov,“ myslí si generál vo výslužbe.

Takáto dohoda je podľa neho bežná aj pre iné členské krajiny EÚ. Uzatvárajú ich aj tie, ktoré nie sú členmi NATO. „Treba povedať, že napriek veľkým početným stavom armád európskych členov NATO, Európa nie je momentálne schopná sa samostatne brániť nielen veľkej, ale aj strednej vojenskej hrozbe. Chýbajú nám dokonca niektoré strategické spôsobilosti a to aj v oblasti manévru a prepravy. USA stále znášajú najväčšiu finančnú a aj vojenskú záťaž našej kolektívnej obrany,“ pripomenul Macko s tým, že zatiaľ to zapadá do ich celkovej geopolitickej stratégie.

Vláda SR v stredu (12. 1.) odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády uviedli, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.