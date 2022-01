Djokovič neuspel s odvolaním, čaká ho deportácia z Austrálie

Trojčlenný senát po nedeľnom pojednávaní potvrdil ministerské rozhodnutie zrušiť Djokovičovi vízum z dôvodu verejného záujmu. Podľa agentúry AP tak pravdepodobne zostane v detenčnom zariadení až do svojho vyhostenia z krajiny. Príkaz na deportáciu zvyčajne obsahuje aj trojročný zákaz vstupu do Austrálie.

Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Ako neočkovaný chcel využiť zdravotnú výnimku po decembrovom prekonaní ochorenia COVID-19. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no minulý pondelok uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom. Minister Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum.

Verdikt federálneho súdu bol v nedeľu jednomyseľný, zhodli sa na ňom všetci traja sudcovia - James Allsop, Anthony Besanko i David O'Callaghan. Djokovičovi navyše nariadili zaplatiť vláde súdne trovy. Podľa austrálskej agentúry AAP by ešte mohla existovať možnosť odvolať sa na Najvyšší súd v krajine, ale šance uspieť tam sú mizivé. V každom prípade 34-ročný Djokovič nestihne štart na Australian Open, kde chcel získať rekordný 21. grandslamový titul v kariére.

Djokoviča po piatkovom rozhodnutí ministra o odobratí víza v sobotu zadržali a noc pred pojednávaním strávil v detenčnom zariadení. Nedeľné pojednávanie však už mohol sledovať z kancelárie svojich právnych zástupcov, kde ho sprevádzali imigrační úradníci. Právnik srbského tenistu Nick Wood vykreslili na súde snahu exekutívy deportovať ho ako „iracionálnu“ a „neodôvodnenú“. Snažil sa vyvrátiť hlavný argument vlády, že Djokovičove antivakcinačné názory sú verejnou hrozbou a môžu spôsobiť „občianske nepokoje“. Wood vyhlásil, že napriek tomu, že jeho klient nie je zaočkovaný, nesnaží sa získať priazeň antivaxerov a ani nie je napojený na toto hnutie. „Austrálska vláda nevie, aké sú súčasné názory Djokoviča,“ uviedol Wood s tým, že vláda nemá pre svoje tvrdenia dostatočné dôkazy.

Právny zástupca vlády Stephen Lloyd naopak tvrdil, že Djokovič nie je ani po dvoch rokoch pandémie koronavírusu zaočkovaný a opakovane ignoroval protipandemické opatrenia - vrátane neizolovania sa, keď bol pozitívny na covid - a to je dostatočný dôkaz jeho názoru na pandémiu. Podľa neho predstavuje Srb riziko pre celú spoločnosť, v ktorej podnecuje protivakcinačné nálady.

Organizátori Australian Open ešte pred verdiktom zaradili Djokoviča do programu prvého dňa grandslamového turnaja, v pondelok mal nastúpiť na druhý duel „night session“ v aréne Roda Lavera (po 9.00 SEČ) proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi. V pavúku ho teraz nahradí „lucky loser“, teda pôvodne neúspešný hráč z kvalifikácie.

Djokovič mal údajne pozitívny test na koronavírus 16. decembra. Následne však vyšlo najavo, že sa o deň neskôr zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v Novakovom tenisovom centre v Belehrade, kde bez rozstupov či prekrytia horných dýchacích ciest pózoval približne s dvadsiatkou detí. Odôvodnil to tým, že výsledok testu dostal až po tom, ako na podujatie vyrazil. Neskôr však - už vedomý si karantény - poskytol rozhovor pre reportéra francúzskeho denníka L'Équipe, za čo sa neskôr ospravedlnil. Rozruch spôsobil aj cestou z Belehradu do Španielska, ktorá sa uskutočnila v období 14 dní pred príletom do Austrálie. Pritom v cestovnom vyhlásení tvrdil, že v tom čase nikam necestoval. Vinu za nesprávnu informáciu zvalil na agenta, ktorý zaňho údajne cestovné doklady vypĺňal.

„Noleho“ prípad mal v Austrálii aj politické pozadie. V krajine, ktorú čakajú v tomto roku voľby, platia už takmer dva roky jedny z najprísnejších pandemických reštrikcií na svete. Výnimka pre tenistu, ktorý v minulosti spochybňoval očkovanie, čelila veľkej kritike tamojších obyvateľov. „Táto pandémia bola veľmi náročná pre každého Austrálčana, no držali sme spolu a zachránili sme životy. Mali sme jeden z najnižších počtov úmrtí a najlepšie ekonomické i vakcinačné výsledky v rámci celého sveta,“ povedal premiér Scott Morrison v oficiálnom vyhlásení. „Austrálčania toho mnoho obetovali a právom očakávajú, že výsledok ich obety budeme ochraňovať.“