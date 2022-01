Svojmu srdcu denne škodíte 10 nenápadnými spôsobmi. Doteraz ste o nich nevedeli

Srdce pumpuje krv do celého tela, vďaka čomu môžu bezchybne fungovať všetky orgány. Poškodením tohto dutého svalového orgánu preto dochádza k oslabeniu celkového zdravia a ničeniu zdravých buniek.

Ak sa chcete správne starať o jeden z najdôležitejších orgánov tela, určite by ste sa mali vyhnúť fajčeniu, nezdravej strave v podobe vysoko spracovaných a mastných jedál, nadváhe a nadmernej konzumácii alkoholu, a do svojho života by ste mali začleniť viac pohybu.

O všetkých týchto faktoroch, ktoré vplývajú na zdravie srdca, ste už určite počuli. Dnes už ale vieme aj o ďalších činnostiach, ktoré oslabujú činnosť srdca, hoci sa o nich tak často nehovorí. Toto je 10 z tých najškodlivejších:

1. Nepravidelný spánkový režim

Zosúladenie času na prácu, školu, priateľov a rodinu je ťažká úloha, kvôli ktorej často zanedbávame jeden z najdôležitejších mechanizmov organizmu na udržiavanie zdravia – spánok.

Nedostatok spánku môže spôsobiť hneď niekoľko srdcových komplikácií. Najnebezpečnejším následkom je hormonálna nerovnováha, ktorá môže prispieť až k infarktu a ďalším srdcovým ochoreniam alebo porážke. Priemerný dospelý človek by preto mal denne spať aspoň 7 až 9 hodín.

2. Problémy so zubami

Ľudia, ktorých trápia ochorenia zubov a ďasien, sú náchylnejší aj na srdcové ochorenia. Nezdravé srdce a ďasná majú totiž jedného spoločného menovateľa, a tým je zápal. Zápal z ďasien sa rýchlo šíri do celého tela, a môže viesť až k poškodeniu srdca a ďalších orgánov.

3. Povaha

K mnohým prípadom infarktu a mŕtvice dochádza aj vplyvom intenzívnych emócií. K najhorším škodcom patrí úzkosť, stres a hnev. Takisto nie je zdravé potláčať svoje pocity, pretože to vedie k výbuchom, ktoré predstavujú záťaž na srdce.

4. Zanedbávanie preventívnych prehliadok

Len lekár vám dokáže povedať, v akom stave je vaše srdce a ďalšie orgány. Pravidelné preventívne prehliadky vás informujú o hladine cholesterolu, ktorý prispieva k nesprávnemu fungovaniu srdca.

5. Znečistené prostredie

Aj toxíny zo vzduchu a prostredia podporujú vznik srdcových ochorení. Podľa Európskej kardiologickej spoločnosti sú faktory životného prostredia zodpovedné až za 20 percent prípadov srdcových ochorení v Európe. Najväčším škodcom je v tomto prípade znečistený vzduch a hluk.

6. Steroidy

Steroidy sa najčastejšie používajú vo fitness priemysle na posilnenie svalov. Bohužiaľ, tieto látky kladú veľkú záťaž na srdce a vystavujú ho riziku vzniku ochorení.

7. Pasívne fajčenie

Aktívne fajčenie má negatívny vplyv na zdravie celého tela a najviac pri ňom trpia pľúca a srdce. Hrozbou je ale aj pasívne fajčenie, ktoré ovplyvňuje bežnú činnosť srdca a cievnej sústavy, čím zároveň zvyšuje riziko infarktu a krvných zrazenín.

8. Tehotenstvo

Vysoké riziko srdcových ochorení hrozí najmä ženám, ktoré počas tehotenstva odpadávajú alebo majú záchvaty. Počas tehotenstva stúpa objem krvi v tele o 30 až 50 percent, čím sa zvyšuje tlak na srdce. Obrovskú záťaž predstavuje aj pôrod. Ženy náchylné na srdcové ochorenia by preto mali pravidelne absolvovať prehliadky u lekára.

9. Autoimunitné ochorenia

Pri autoimunitných ochoreniach vzniká v tele zápal, o ktorom už vieme, že je nebezpečný aj pre srdce. Osobitnou kategóriou sú autoimunitné ochorenia srdca, pri ktorých si telo mýli srdcové antigény za cudzie látky a napáda ich. Tento dej prispieva k vzniku zápalu srdca alebo jeho častí.

10. Pesimizmus a negatívne myšlienky

Aj pocity vo veľkom ovplyvňujú zdravie srdca. Negatívne emócie, vrátane psychických porúch, ako je úzkostná porucha, depresia a chronický stres, sú veľkou záťažou pre srdce a z dlhodobého hľadiska zvyšujú riziko srdcových ochorení alebo zhoršujú priebeh tých, ktoré sa už dostavili.

Ako posilniť zdravie srdca: