Ak zjete tieto jedlá po dátume spotreby, hrozia veľké problémy

Jedno z najdôležitejších kritérií, podľa ktorých sa pri nákupe rozhodujeme o tom, či si potravinu vložíme do košíka, je dátum spotreby. Ak ale na potravinu zabudneme a v chladničke nám ostane dlhšie ako sa odporúča, neznamená to hneď, že ju treba hodiť do koša.

Ako sami určite viete, väčšina jedál je vhodná na konzumáciu aj niekoľko dní či týždňov po odporúčanom termíne. Niektoré však treba sledovať s väčšou obozretnosťou. V tomto článku si priblížime 10 z nich:

Listová zelenina

Foto: conssuella/Shutterstock.com

Jeden z najvýraznejších znakov, ktoré svedčia o tom, že zelená listová zelenina už nie je vhodná na konzumáciu, je mazľavý povrch. Na tejto potravine sa totiž rýchlo množia baktérie, a to zvlášť v prípade, ak príde do kontaktu s kontaminovanou vodou alebo kuchynským riadom.

Ustrice

O tom, či sú ustrice stále vhodné na jedenie, sa najrýchlejšie presvedčíte pomocou čuchu. Ak si nedáte pozor, zjedenie pokazenej ustrice vám môže spôsobiť až otravu krvi. Toto jedlo totiž často napáda nebezpečná baktéria Vibrio vulnificus.

Vajcia

K mnohým prípadom otravy jedlom prispievajú vajcia po dátume spotreby. Pozor si treba dať najmä na ich prípravu, pretože najväčšie riziko predstavujú polosurové alebo celkom surové vajcia. To, či sú pokazené, vieme opäť často zistiť podľa čuchu.

Syr

Foto: GCapture/Shutterstock.com

Syry nie sú lákadlom len pre človeka, ale aj pre množiace sa baktérie. Dátum spotreby by sme nemali prehliadať najmä u mäkkých druhov, ako je brie, feta a cottage cheese.

Klíčky

Klíčky lucerny, šošovice a fazule sa zvyknú rýchlo pokaziť, pretože sa k nim ľahko dostanú kontaminanty. Ak ich skladujete na teplom a vlhkom mieste, sú obzvlášť náchylné na skazu.

Bobuľovité ovocie

Cyclospora cayetanensis je baktéria, ktorá spôsobuje závažnú infekciu, ktorá si neraz vyžaduje liečbu antibiotikami. Táto baktéria často napáda najmä ovocie s okrúhlym alebo nepravidelným tvarom, čo je aj prípad bobuľovitého ovocia, ako sú čučoriedky, brusnice či hrozno.

Spracované mäso

Pri šunke, saláme, klobáse, párkoch a slanine je kľúčové ich správne zabalenie a skladovanie. Všetky druhy mäsa spoza mäsiarskeho pultu sú náchylné na nákazu baktériou E. coli, ktorá môže spôsobiť miernu hnačku až krvácanie pri vyprázdňovaní.

Hovädzie mäso

Foto: Fortyforks/Shutterstock.com

Hovädzie mäso treba za každých okolností dôsledne uvariť či upiecť. Polosurové mäso nie je nebezpečné len po dátume spotreby, ale aj pred ním. Pozor si treba dať aj v prípade, že sa výrobok už blíži k dátumu spotreby, hoci ho ešte nedosiahol.

Kuracie mäso

Aj v prípade kuraciny je najväčším škodcom baktéria E. coli. Ide o jeden z najnáchylnejších druhov mäsa na nákazu touto baktériou. Treba si pri ňom dať extrémny pozor na dôslednú prípravu.

Krevety

V krevetách sa prirodzene vyskytujú baktérie ešte pred dátumom spotreby, čo je tiež dôvod, prečo si treba dať veľký pozor na ich správnu prípravu. Keďže sa baktérie v nich rýchlo množia, nikdy by sme ich nemali jesť po odporúčanom dátume spotreby.