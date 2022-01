Premiér upozorňuje na riziká zmeny ústavy v súvislosti s referendom

Obáva sa častého opakovania volieb a zneužívania tejto možnosti populistami. Skonštatoval to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poukázal na to, že v období krátko po voľbách vlády nastavujú svoje ďalšie fungovanie či plány a krátko pred voľbami zas prebieha kampaň. Aj vzhľadom na to by podľa neho nedokázali jednotlivé vlády nič poriadne urobiť.

V súvislosti s predložením návrhu na zmenu ústavy do parlamentu zo strany koaličného poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) uviedol, že predkladanie návrhov bez súhlasu koaličnej rady naštrbuje vzťahy medzi partnermi. „V koalícii máme pravidlo, myslím si, že je dobré, že sa vždy dohodneme na tom, kto čo podá do parlamentu. Aj v minulosti boli návrhy, ktoré to nerešpektovali a spôsobuje to vždy naštrbenie vzťahov. Aj tento krok poslanca je tým istým krokom,“ povedal.

Čo sa týka obsahu zmien, podčiarkol potrebu kvalitnej a odbornej diskusie. Naďalej nevidí dôvod na to, aby sa hnutie OĽANO zúčastnilo na okrúhlom stole, ktorý v súvislosti s referendom o predčasných voľbách zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).