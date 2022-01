Austrálske imigračné úrady zadržali Djokoviča, čaká ho trojčlenný súd

Lídrovi svetového rebríčka druhýkrát zrušili vízum už v piatok, no zadržali ho až na druhý deň po rozhovoroch s pracovníkmi imigračného úradu, informovala austrálska tlačová agentúra AAP. Dve dodávky opustili kanceláriu jeho právnikov okolo tretej hodiny popoludní miestneho času. Djokovič by mal byť v detenčnom zariadení, v ktorom už predtým strávil štyri noci, do nedele rána, kedy je naplánované vypočúvanie na federálnom súde v Melbourne.

To sa uskutoční o 9.30 h miestneho času pred tromi sudcami. Djokovičov prípad budú posudzovať predseda James Allsop s kolegami Anthonym Besankom a Davidom O'Callaghanom. Viacčlenný súd navrhol v sobotu O'Callaghan, keďže v takomto prípade by bolo menej pravdepodobné odvolanie voči verdiktu. Jedinou možnosťou by bol Najvyšší súd a neexistuje záruka, že ten by sa odvolaním aj zaoberal, informovala agentúra AP.

Djokovič sa odvolal po tom, čo mu druhýkrát zrušil vízum austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Líder svetového rebríčka tak zrejme nebude môcť štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open. Tridsaťštyriročný Srb prostredníctvom právnika požiadal o súdny príkaz na zabránenie jeho deportácie.

Hawke vyhlásil Djokovičove vstupné víza za neplatné. Zdôvodnil to „zdravotnými dôvodmi, pre zachovanie poriadku a na základe toho, že je to verejnom záujme“. Djokovičovi právnici podali v sobotu na súd dokumenty, podľa ktorých Hawke uviedol, že hráča „niektorí ľudia vnímajú ako talizman komunity proti vakcinácii“. V Austrálii je plne zaočkovaných proti koronavírusu približne 89% populácie nad 16 rokov, no v posledných dňoch výrazne narástol počet nových prípadov nákazy v súvislosti s variantom omikron.

Djokovič čelí vyhosteniu z krajiny iba dva dni pred štartom Australian Open, kde by mal obhajovať titul. Po zrušení víza mu hrozí, že nebude môcť tri roky vstúpiť na austrálske územie. Informovali agentúry AP a dpa.